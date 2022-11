Viaggio in Kenya: 10 luoghi da sogno

Se desiderate fare un viaggio che sia un mix ben riuscito di avventura ed emozioni intense, il Kenya è proprio uno di quei Paesi che lascia senza parole, facendo tornare i visitatori a casa con un bagaglio ricco di esperienze straordinarie. Impossibile non commuoversi davanti alla magnificenza dei suoi paesaggi e tramonti, alle spiagge paradisiache o nei safari in mongolfiera all'alba su una delle riserve più belle e selvagge al mondo. Oggi vi facciamo scoprire 10 luoghi da sogno da non perdere durante una vacanza in Kenya. (In foto, Diani Beach)