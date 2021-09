Viaggio in Etruria, cosa vedere in questa zona d’Italia

È un vero e proprio tuffo indietro nel tempo, quello che ci porta alla scoperta dell'Etruria: questa regione storica del centro Italia si snodava a cavallo tra il Lazio, la Toscana e l'Umbria, dove per prima la civiltà etrusca aveva affondato le proprie radici. Tradizionalmente compresa tra i fiumi Arno e Tevere, quest'area geografica è uno scrigno di meraviglie tutte da scoprire, tra panorami naturali di rara bellezza e antichi borghi (in foto, quello di Ronciglione). Ecco alcune delle tappe da non perdere in un viaggio nel cuore dell'Etruria.