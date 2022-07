Riviera Romagnola: 10 esperienze da non perdere

Nella splendida Riviera Romagnola c’è tutto quello che si può desiderare per le proprie vacanze. Dalle spiagge più famose d’Europa, con acque limpide e stabilimenti per ogni esigenza, al grande patrimonio di arte, cultura ed enogastronomia, a una natura che sorprende. Ecco quali sono le 10 esperienze imperdibili in questo affascinante tratto di costa che si affaccia sull'Alto Adriatico. (In foto, spiaggia di Gabicce Mare)