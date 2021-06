Tra pesci colorati e coralli: sognando la barriera corallina

La natura mette in scena i suoi spettacoli più belli proprio lì, sotto i nostri occhi. Alcuni sono meno visibili degli altri, ma non per questo meno sorprendenti. Tra questi troviamo, tra. Si tratta di vere e proprie città sottomarine piene di vita , colori, fascino e mistero. E oggi vi portiamo proprio lì, tra i pesci colorati e i coralli delle barriere coralline più belle al mondo