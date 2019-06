Hai in programma una, e ti stai chiedendo cosa fare oltre a trascorrere lunghissime giornate al mare? C'è davvero l'imbarazzo della scelta: SiViaggia ha selezionato le 10 cose da fare coi bambini in Sardegna ( qui le offerte per arrivarci in traghetto), tra viaggi nella storia e a bordo di suggestivi treni, esplorazioni di siti storici e incontri ravvicinati con splendidi animali.