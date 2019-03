Le statue del Cristo Re più spettacolari del mondo

La rappresentazione del Cristo di Rio de Janeiro, in Brasile, è sicuramente quella più nota, ma ce ne sono moltissime altre, che sovrastano diverse città nel mondo, come il Lux Mundi in Ohio e il Cristo Rotto (El Cristo roto) di San José de Gracia in Messico. Tra le rappresentazioni più particolari, sono da ricordare il Cristo con la corona dorata Polonia, la statua di Vũng Tau rivolta verso l'oceano in Vietnam e, per finire, quella in Nigeria, la più grande del continente africano.