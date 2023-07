I borghi da visitare in Calabria quest’estate

Questo è il periodo migliore per andare alla scoperta dei piccoli borghi d'Italia, passeggiando tra le loro viuzze: quali sono i più belli della Calabria? Partiamo dal grazioso villaggio di Scilla (in foto), abbarbicato su un promontorio che si affaccia sullo stretto di Messina. Molto suggestivo è il castello che domina il centro abitato e la sua spiaggia, un vero panorama da cartolina. Non sorprende che sia diventato una delle mete turistiche più amate della regione.