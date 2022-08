Agosto al mare in Italia, dove andare

Andare al mare ad agosto in Italia, per chi non ama la folla, è spesso una missione impossibile. Le nostre spiagge, complici le chiusure aziendali, le ferie e il caldo, sono decisamente piene di persone. Tuttavia, esistono dei luoghi dove c'è meno gente di altri e in cui, anche ad agosto, durante le settimane si riesce a sopravvivere. Uno di questi è Campiglia (in foto), una frazione del comune della Spezia, dove prende vita la Spiaggia di Albana che è riparata dallo scoglio omonimo. Un piccolo posto quasi segreto.