I luoghi d’Italia che hanno ispirato William Shakespeare

A quanto pare, William Shakespeare aveva un forte legame sentimentale con l'Italia, tanto da aver ambientato proprio qui molte delle sue opere più famose. Il drammaturgo inglese, in realtà, non aveva mai visitato il nostro Paese - o almeno così risulta dalle sue biografie ufficiali. Eppure, il suo amore per splendide città come Venezia e Messina hanno dato vita a numerose leggende sul suo conto: si è a lungo indagato, ad esempio, sulla possibilità che dietro il suo genio si celi in realtà un poeta italiano. Il mistero continua a permeare la figura di Shakespeare, e probabilmente rimarrà per sempre insoluto. Ciò nulla toglie all'immortalità delle sue opere, che raccontano di una splendida Italia. Scopriamo alcuni dei luoghi più belli che hanno ispirato il drammaturgo.