Se anche voi avete un cane, questa statua vi scioglierà il cuore

Situato nel cuore dell’Europa, il Belgio è un Paese dalle molteplici realtà che si divide in tre regioni con una grande differenza culturale e linguistica: le Fiandre, la Vallonia e Bruxelles. Famosa per gli appassionati d’arte, Anversa è una città medievale che conserva il suo fascino antico, grazie al su centro storico fatto di vicoli acciottolati, palazzi storici e deliziosi caffé.

Proprio ad Anversa, sotto la Cattedrale, si trova una statua dolcissima che celebra il legame tra l’uomo e il cane. Si ispira al romanzo della scrittrice inglese Marie Louise Ramé, “A dog of Flanders”, che divenne famoso soprattutto in Giappone. È la statua di Nello e del cane Patrasche.

La storia, ambientata tra le strade di Anversa, ha come protagonista Nello, un orfanello che vive con il nonno che vende latte per raccogliere qualche soldo. Un giorno, Nello passeggiando per la città trova un cane ferito e inizia a prendersene cura, chiamandolo Patrasche, diventando inseparabili amici.

Nello, appassionato di pittura, decide di partecipare a un concorso per vincere una somma di denaro per poter realizzare il suo più grande sogno: vedere le opere di Rubens nella Cattedrale di Nostra Signora, accessibili solo a pagamento. Purtroppo, il piccolo Nello arriva soltanto secondo e non vince la gara e, una serie si sventure iniziano a perseguitarlo.

Il nonno viene a mancare in un incidente e il bambino e Patrasche, dopo aver perso la casa, sono costretti a cercare rifugio nella Cattedrale di Nostra Signora. Qui può ammirare le opere del suo amato pittore, ma la mattina seguente i due vengono trovati morti a causa del freddo.

Oggi, Nello e Patrasche riposano insieme, stretti in un dolce abbraccio, nella statua che l’artista Batist Vermeulen, conosciuto come Tist, ha voluto dedicare loro e al romanzo. Si trova proprio sotto il campanile della Cattedrale di Anversa e rappresenta il bellissimo legame che si può creare tra un cane e il proprio padrone.

Una storia commovente, in grado di toccare le corde del cuore, di tutti coloro che hanno un cane e amano gli animali. Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo, un fedele compagno di vita.