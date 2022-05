Ristoranti stellati e low cost: gli imperdibili in Europa

Il binomio sapori e piacere ci accompagna da sempre e in ogni momento della vita, del resto quello della gola è l’unico vizio capitale che possiamo concederci. Una vera e propria esperienza di gusto alla quale non rinunciamo mai, né nella nostra quotidianità, né tanto meno in un viaggio.

Del resto sappiamo bene che la cultura, così come le tradizioni di un determinato luogo passano anche per i sapori, per le ricette antiche tramandate da generazioni e per le sperimentazioni gastronomiche più contemporanee.

Per questo oggi abbiamo scelto di fare un viaggio sensoriale e gastronomico con voi che ci conduce direttamente lì, tra i ristoranti stellati e low cost d’Europa.

Ristoranti stellati d’Europa

Consumare un pasto all’interno di un ristorante stellato Michelin è una vera e propria esperienza destinata a inebriare il palato e i senti. Un’avventura culinaria che tutti ci meritiamo nella vita.

Tuttavia a causa dei costi proibitivi di questi menù raffinati ed esclusivi molto spesso ci rinunciamo, soprattutto quando siamo in viaggio.

E invece, grazie a Chef’s Pencil, abbiamo scoperto che in Europa esistono almeno 10 ristoranti stelle Michelin all’interno dei quali è possibile consumare pasti deliziosi, raffinati e unici a meno di 30 euro. E vi anticipiamo che, purtroppo, nessuno di questi è in Italia. Scopriamoli insieme.

I ristoranti stellati Michelin più convenienti d’Europa

La classifica di Chef’s Pencil è stata stilata a seguito di un’analisi di oltre 500 menù di ristoranti Michelin in tutta Europa, per identificare i pasti più convenienti che comunque possono variare in determinati momenti dell’anno, nei weekend e nei fine settimana.

È emerso che, nel continente, esistono diversi ristoranti stellati che offrono un’esperienza gastronomica unica a prezzi contenuti. Pronti a segnarli tutti in agenda?

La prima tappa del nostro tour low cost e sensoriale inizia in Spagna dove troviamo L’Antic Molí a Ulldecona dello chef Vicent Guimerà Sales. A circa due ore di distanza da Barcellona, questo ristorante offre il menù stellato più economico del continente con un costo di soli 20 euro.

Dall’altra parte del Paese però, troviamo Silabario, ristorante di chef Alberto González Prelcic che offre un pasto stellato a un costo di 27 euro. Scontrini davvero contenuti, questi, se consideriamo che la Spagna ospita il ristorante più costoso del mondo.

Ci spostiamo ora in Francia che, inaspettatamente, detiene il record di ristoranti stellati Michelin più convenienti d’Europa. Lo avreste mai detto?

Gli indirizzi da segnare in agenda sono La Robe, a Montaigu, che offre un menù da di 24 euro a persona e Hostellerie la Montagne, a Colombey-les-Deux-Églises, che permette di consumare un pasto stellato a soli 25 euro.

Restiamo sempre in Francia e ci spostiamo a Mont-de-Marsan. È qui che troviamo Les Clefs d’Argent dove lo chef Christophe Dupouy offre un menu fatto di sapori e ricette locali, con un tocco esotico, a soli 25 euro a persona.

A Blainville-sur-Mer, con un budget di 26 euro, è possibile mangiare nel ristorante Le Mascaret. Con lo stesso prezzo possiamo deliziare il palato anche all’interno dell’Hotel Restaurant Le France a Villers-le-Lac.

Conclude la lista dei ristoranti francesi stellati ed economici La Grange de Belle-Église con un menu di 27 euro che porta la firma dello chef Marc Duval.

L’ultimo locale da raggiungere si trova in Ungheria, nella sua capitale. A Budapest, infatti, possiamo mangiare da Essência, ristorante stellato Michelin gestito dallo chef portoghese Tiago e sua moglie, a soli 25 euro deliziando il palato con le eccellenze della cucina locale.