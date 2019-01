Dimmi che mezzo di trasporto usi e ti dirò chi sei

editato in: da

I mezzi di trasporto con cui sei solito spostarti da una parte all’altra della città dicono molto di te: scegli uno dei quattro presenti nell’immagine e scopri che persona sei.

Preferisci spostarti in automobile o in metro? Una domanda banale, ma che potrebbe far capire molto della tua personalità: i mezzi di trasporto non rappresentano infatti soltanto il veicolo con cui decidiamo di spostarci in base alle nostre necessità, ma forniscono anche preziosi indizi sul nostro modo di essere e di vedere le cose. Scegli uno dei quattro mezzi di trasporto in foto e scopri quali sono i tratti predominanti del tuo carattere.

Se hai scelto la foto numero uno, metropolitana

Ami spostarti in metropolitana perché non ti dispiace scambiare qualche chiacchiera con uno sconosciuto e perché pensi che faccia bene anche all’ambiente. Sei quindi una persona che sa stare in compagnia e che si adatta facilmente alle situazioni. Anche quelle non proprio ottimali.

Se hai scelto la foto numero due, bicicletta

Ti piace stare all’aria aperta e praticare attività fisica. Pedalando hai inoltre la possibilità di ammirare scorci e paesaggi urbani che un altro mezzo di trasporto ti nasconderebbe. La bicicletta è per te una fidata amica, anche quando le temperature non sono dalla tua parte.

Se hai scelto la foto numero tre, l’automobile

Diciamocelo: sei abbastanza pigro e ami i tuoi spazi. Sei una persona molto pratica e organizzata, le tue giornate sono rigidamente pianificate. L’automobile è il mezzo di trasporto più diffuso in Italia, e come te molte altre persone non riuscirebbero ad immaginare la propria vita senza. Qualche volta, però, potrebbe farti bene anche una bella passeggiata. Tempo e lavoro permettendo.

Se hai scelto la foto numero quattro, lo scooter

Sei uno che va veloce e a cui piace uscire fuori dagli schemi. Nella tua vita non esistono regole fisse, ma ti piace cambiarle a seconda delle situazioni in cui ti trovi. Tu e il tuo fedele scooter avete vissuto moltissime avventure insieme, ed è riuscito a farti arrivare impeccabilmente in orario anche quando il traffico non lo avrebbe permesso. Come lui, sei una persona dalle mille riserve!