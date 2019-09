I viaggi da fare per provare a ricucire un amore

Viaggiare è la cura per molti mali, anche per la crisi di coppia. Se pensate che la vostra storia sia giunta a un punto di non ritorno, forse vi sbagliate e un viaggio con il vostro partner, alla scoperta di luoghi da esplorare e dove potervi mettere in gioco, vi farà riscoprire più affiatati di prima.