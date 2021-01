Eclissi lunare totale nel mondo: le date imperdibili

Quando ci hanno chiesto di non uscire di casa, lo abbiamo fatto. Ci hanno detto, poi, che non avremmo più potuto varcare i confini e, ancora, che tutti i viaggi sarebbero stati limitati. Così, quella che ci circonda da sempre alle quali però non abbiamo dato il giusto peso. E abbiamo scoperto, dalla finestra, che la natura si dava da fare per noi , ma questo non ci bastava, così abbiamo alzato gli occhi e al cielo e abbiamo scoperto che gli spettacoli più belli erano quelli messi in scena dagli astri e i pianeti.