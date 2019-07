Così un viaggio ha cambiato la mia vita

Succede sempre così: ogni volta che parto per un viaggio o una vacanza di totale relax, torno sempre diversa. In qualche modo cambiata. Quando arrivo in un nuovo paese, vado subito al mare: ho bisogno di vederlo, di sentirlo, di respirarlo. Il mare è la mia cura, la mia medicina. Gli affido i miei pensieri, i miei dubbi, le mie paure, tutte quelle domande a cui non sempre riesco a dare una risposta, e lui mi sistema il cuore e l'anima. È in quel momento che inizio a lavorare su me stessa, prendendomi in primis del tempo per me, per leggere e coltivare le mie passioni, successivamente inizio a riflettere. Sul lavoro, sulla mia vita, sul futuro, sui miei desideri. Cosa potrei fare e cosa potrei cambiare.