Vi portiamo nel ristorante più costoso del mondo

Non stupisce che spesso a guidarci verso le prossime destinazioni di viaggio siano proprio i sensi, del resto è soddisfacendo questi che possiamo vivere esperienze straordinarie e indelebili.

Così come non sorprende che per molti viaggiatori il senso da seguire e appagare sia quello del gusto. Del resto non dimentichiamoci che la gola è l’unico vizio capitale che possiamo concederci, soprattutto in viaggio.

E se è il palato che volete inebriare, senza badare a spese s’intende, allora sappiamo noi dove portarvi. Destinazione Ibiza: andiamo alla scoperta del menù sensazionale e sublime proposto da quello che è il ristorante più costoso del mondo.

Sublimotion: benvenuti nel paradiso del gusto

Il nome Sublimotion non sarà nuovo ai nostri lettori perché è lui che capeggia il primato della lista dei ristoranti più costosi del mondo che abbiamo realizzato.

Ma se fino a questo momento l’esperienza vi è sembrata quasi impalpabile, oggi abbiamo deciso di tornare qui, insieme a voi, per fare un viaggio sensoriale all’interno del locale più esclusivo, immersivo e straordinario dell’intero globo.

All’ombra delle grandi discoteche, delle luci scintillanti e delle calette selvagge che caratterizzano l’Isla Bonita, esiste un ristorante che propone un’esperienza unica e sublime destinata a inebriare il palato e a stordire tutti i sensi.

Sì perché non è solo il menù a fare la differenza, ma l’intera esperienza che si serve di realtà aumentata, tecnologia e manipolazioni visive volte a creare un viaggio gastronomico quasi trascendentale.

E se l’idea che vi siete fatti di Sublimotion comprende privé o eleganti postazioni appartate e riservate vi sbagliate, perché all’interno del ristorante più costoso del mondo c’è solo un tavolo, con 12 coperti, tra i quali è possibile sperimentare e condividere quest’esperienza con altri commensali.

Dentro il ristorante più costoso del mondo

Inaugurato nel 2014 all’interno del lussuoso e celebre Hard Rock Hotel di Playa D’en Bossa, Sublimotion è un locale 2 stelle Michelin nato dalla mente visionaria dello chef di fama internazionale Paco Roncero.

“The leading gastronomic performance in the world”: è con questo claim che il ristorante accoglie gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo alludendo all’avventura che questi andranno a vivere. Ed è con questa frase che l’esperienza ha inizio.

Un’esperienza che, come il nome stesso suggerisce, va oltre al menù stellato che da solo vale la visita, ma si tramuta in uno show immersivo volto a coinvolgere tutti i sensi. Tecnologia, musica e design creano un’ambientazione interattiva che cambia di continuo e crea un’atmosfera sospesa nella dimensione spazio temporale.

È proprio in questa cornice suggestiva che assomiglia a un set cinematografico di fantascienza dove tutto è destinato a mutare, che vengono serviti piatti inediti e innovativi che seguono i dettami della gastronomia molecolare perfezionata da Paco Roncero. Vi ritroverete, quindi, ad assaggiare piatti con forme, colori e sapori lontani da tutto ciò che conoscevate.

E potremmo continuare a parlare di Sublimotion all’infinito, ma la verità è che l’esperienza nel locale di Paco Roncero non si può raccontare, ma solo vivere.

Sublimotion: informazioni utili

Se avete deciso di provare questa esperienza, allora ecco qualche informazione utile. Sublimotion ospita un solo tavolo dedicato a 12 commensali che possono sedersi qui durante uno dei due turni serali.

Il costo della del menù, che comprende circa 20 portate, si aggira sui 1500 euro. Ma se credete che sia troppo vi sbagliate. I viaggiatori che sono stati qui assicurano che tutti i soldi spesi valgono la cena. Del resto la parola utilizzata per descrivere l’esperienza è sempre la stessa: spettacolare.