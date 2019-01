Blue Monday: è provato che si combatte con un viaggio

editato in: da

Il Blue Monday è il giorno più triste dell’anno.

Secondo i medici, il ritorno al lavoro e alla routine quotidiana dopo parecchi giorni lontano dallo stress e dagli impegni, rende gennaio un mese difficile da vivere. Per questo da diverso tempo il terzo lunedì dell’anno è considerato il più triste.

Cosa fare per combattere questo sentimento di spleen moderno? Secondo gli esperti di viaggi basta prenotare una vacanza, anche breve. Non è un messaggio promozionale, anche questo è provato. Secondo i dati di momondo, esperto nella ricerca di voli e hotel, in occasione del Blue Monday 2018 è stato riscontrato un aumento medio delle ricerche di voli del 5% rispetto a quelle condotte durante gli altri lunedì di gennaio.

Secondo i dati relativi alle prenotazioni degli anni 2016, 2017 e 2018 raccolti da eDreams, invece, se il Blue Monday è il giorno della tristezza, il giorno successivo, il martedì, è stato il giorno dell’anno in cui sono state effettuate più prenotazioni per tre anni di fila. E se organizzare un viaggio a lungo raggio, così, d’impulso non è semplice, lo è molto di più prenotare un break verso una destinazione vicina. Sono state, infatti, le Capitali europee, come Parigi, Londra, Barcellona, Lisbona e Amsterdam, quelle più prenotate dopo il Blue Monday nel 2018.

Lo sa bene anche la principale compagnia aerea low cost, Ryanair, che, quasi ogni giorno, lancia una promozione per centinaia di destinazioni in Europa.

Se siete alla ricerca di un’ispirazione per prenotare un weekend senza spendere troppo, ma che vi renderà sicuramente felici, ecco quali sono state le cinque città europee più felici secondo il World Happiness Report 2018.



1. Helsinki

Helsinki, la Capitale più settentrionale dei Paesi dell’Unione Europea, si è aggiudicata il podio per essere stata la città più felice d’Europa nel 2018 ed è anche la migliore città dove andare in vacanza nel 2019.

2. Oslo

Si è guadagnata il titolo di Capitale Verde d’Europa 2019 grazie al suo impegno nella conservazione delle aree naturali e nell’adozione di misure per ridurre l’inquinamento al fine di salvaguardare l’armoniosa coesistenza di natura e ambiente urbano.

3. Copenhagen

È una città tollerante, giovane e attenta all’ambiente, ideale per essere visitata in bicicletta.

4. Reykjavík

Nonostante il clima rigido che la contraddistingue per quasi tutto l’anno, Reykjavík può essere definita come una “meta calda” grazie allo spirito della gente che la popola. Oltre a un’intensa vita notturna.

5. Zurigo

Una città dalle mille sfaccettature, dove l’elevata qualità della vita convive con un animo profondamente rivoluzionario e la multiculturalità della sua popolazione.

Chissà come mai in questa classifica ci sono solo città nordiche?