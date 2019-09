A 77 anni gira il mondo in barca da sola

editato in: da

La barca a vela è una passione per molti. Il mare e il vento tengono lontane ansia e depressione, legate ad uno stile di vita moderno, ma sono anche un ottimo modo per scappare lontano, assumersi responsabilità e mantenersi in forma. Lo sa bene Jane Socrates, la cui storia è davvero un esempio per tutti.

Velista inglese, Jane, con i suoi 77 anni, è la donna più anziana ad aver circumnavigato il globo da sola, senza sosta e senza assistenza. Ha navigato per ben 320 giorni ed è attraccata a Victoria, in Canada, il 7 settembre. La sua storia dimostra che, nonostante gli ostacoli che si possono incontrare sul nostro cammino, ognuno di noi può fare davvero qualsiasi cosa. Basta volerlo.

La donna ha fatto il viaggio con una barca a vela lunga 38 piedi, evitando due cicloni alle Hawaii e uno nell’Oceano Indiano.

Il Royal Victoria Yacht Club le ha confermato il titolo che già le era stato dato nel giro del mondo del 2013, quando batté il record della 71enne Minoru Satu.

In questi anni Jane non si è mai fermata e ha continuato a navigare per il mondo anche nel 2017 ma, una brutta caduta da una scala a livello del ponte della barca, una settimana prima della sua partenza, le ha impedito di iniziare il viaggio e l’impresa.

La passione per la barca a vela iniziò nel 1997, dopo essere andata in pensione. Jane ha viaggiato in Europa, negli Stati Uniti e ai Caraibi con il marito venuto a mancare 16 anni fa, nel 2003. Da allora non ha mai smesso di navigare e ha continuato a salpare i mari da sola, spinta dal suo amore per la barca e dalla voglia di scoprire il mondo.

La barca a vela è libertà, avventura, arte, anche tanta energia e ricerca del meglio di sé. Andare dove si vuole, cambiando programma di giorno in giorno -se non è stato scelto in partenza- tenendo però conto del tempo e del vento. In totale libertà, perché è il mare a dettare le condizioni e bisogna assecondarlo.

La barca a vela non è soltanto un mezzo di trasporto, è molto di più. È un modo di essere e di vivere il mare.