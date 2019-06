Le tappe imperdibili per un weekend in Umbria

editato in: da

Nonostante la piccola dimensione, l’Umbria è davvero una regione che offre tanto, dall’arte, alla gastronomia, passando per gli eventi musicali e la natura tutta da scoprire. Proprio la misura ridotta, consente di girare bene tra i vari borghi, l’Umbria si presta molto bene per un weekend, anzi, si potrebbero studiare itinerari per tantissimi weekend senza mai annoiarsi. Ecco qualche idea di itinerario tra i borghi dell’Umbria.

Weekend in Umbria: relax tra i borghi

Se non sappiamo dove andare per un weekend in Umbria, possiamo seguire questo itinerario: Spoleto, Fonti del Clitunno, Norcia o Città di Castello per concludere a Torgiano.

Primo giorno: tappa a Spoleto

Qua sarà la base per il nostro weekend. Possiamo dormire in un B&B o agriturismo immerso nel verde di questa regione. In questo borgo dell’Umbria cosa vedere? Innanzitutto possiamo perderci tra i vicoli e le piazze, per andare a visitare Spoleto e il suo Duomo romanico e gli straordinari affreschi del Pinturicchio e di Filippo Lippii.

Primo giorno: pausa alle Fonti del Clitunno

A circa mezzora da Spoleto – in località Campello – possiamo trovare quest’oasi di pace: un giardino con un laghetto circondato da salici e cipressi. Una degna pausa nelle visite ai borghi dell’Umbria, in cui troveremo silenzio e bellezza incantata al limite della realtà. Quando decidiamo di uscire da questo mondo delle favole per andare a cena, il consiglio è quello di tornare a Spoleto e assaggiare i prodotti locali come zuppe di farro, lenticchie, pecorino umbro, innaffiato da buon vino di zona.

Secondo giorno: tappa a Norcia

Questo borgo dell’Umbria si sta risollevando dopo il terremoto, quindi non tutto è agibile. Cosa visitare a Norcia? Non si può entrare nella chiesa di San Benedetto e nei palazzi storici, ma fare una passeggiata tra le strade del paese ne vale la pena. In particolare saremo catturati dagli odori delle norcinerie, ed è vietato non fermarsi a pranzo a mangiare gli strangozzi al tartufo nero di Norcia e gli altri prodotti tipici.

Secondo giorno: visita alla Città di Castello

Nel weekend tra i borghi dell’Umbria, una valida alternativa a Norcia può essere Città di Castello. Il paese è famoso per il suo skyline: numerose torri e campanili indicano la secolare lotta tra potere religioso e civile.

Ultima tappa a Torgiano

Terminiamo l’itinerario in questo borgo di origine romana, famoso per il vino. Assolutamente da vedere a Torgiano per concludere il weekend in Umbria la visita al museo della vinificazione.

Weekend alla Spa in Umbria

Per chi dovesse sentirsi particolarmente stressato, ecco la soluzione: un weekend in Umbria in una struttura con la Spa. La regione si presta particolarmente a questo tipo di strutture, qui nascono tanti meravigliosi angoli di paradiso: Spa, beauty farm o centri benessere che sono pronti a coccolarti e lasciare che il tuo spirito si rigeneri prima di tornare alla routine di tutti i giorni.

Buone notizie: non c’è bisogno di spendere un occhio della testa per un weekend Spa in Umbria. Dove andare? Intorno ad Assisi ci sono strutture che accolgono – e sono quindi organizzate- anche i bambini, da qui potremmo visitare anche la meravigliosa cittadina durante il nostro weekend in Umbria.

Se cerchiamo proprio la pace dei sensi, potremo andare verso la campagna intorno alla città di Orvieto o alle pendici del monte Subasio, dove la natura la fa da padrona. La nota positiva di un weekend in Umbria è che qualunque postazione sceglieremo come base, potremo andare a vedere tutti i borghi circostanti, e davvero non ce ne sono che non valgano la visita.

Weekend romantico in Umbria

Per organizzare una fuga romantica di qualche giorno è importante scegliere innanzitutto la location in cui dormire. Possiamo scegliere un albergo d’epoca, in cui sembrerà davvero di viaggiare nel tempo per raggiungere un castello principesco per il nostro weekend romantico in Umbria. Possiamo fare una divagazione da questo tema solo per concederci qualche ora di Spa per sentirci più pronti a vivere quest’avventura.

Cosa visitare durante un weekend romantico in Umbria? Sicuramente i castelli, per sentirsi un po’ re e regine. I più belli da vedere? Rocca Flea di Gualdo Tadino, Castello di Monte Castello di Vibio, Castello dell’Oscano, rocca di Spoleto, Rocca di Casalina, Rocca di Assisi.