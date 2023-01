Vacanze in bici: pianifica il viaggio ora e parti con la bella stagione

C’è chi ama regalarsi una vacanza super rilassante, con l’unico obiettivo di riprendersi dalle fatiche quotidiane e tornare a casa ben riposati, e chi invece preferisce l’avventura, perché fermo non ci sa proprio stare. Un’idea davvero geniale? Organizzare un viaggio in sella alla propria bici: in tutta Europa ci sono tantissime piste ciclabili da percorrere, per tenersi in forma e al tempo stesso vivere un’esperienza incredibile, immergendosi in paesaggi meravigliosi. Scopriamo quali sono le mete assolutamente da scoprire, per iniziare ad organizzare la perfetta vacanza da sogno su due ruote.

Le piste ciclabili d’Irlanda, tutte da scoprire

L’Isola di Smeraldo è la meta ideale per un viaggio in bici: dalle lunghe piste ciclabili in pianura, ideali anche per chi preferisce passeggiare alle irte salite che scalano le verdi colline e le maestose montagne, un vero e proprio training riservato ai più allenati. Quali sono le località da esplorare in sella alla due ruote? L’Irlanda, con i suoi tanti itinerari ciclabili sparsi per tutto il Paese, si attesta tra le destinazioni migliori per il cicloturismo.

Una delle avventure più incredibili che si possano vivere è la Wild Atlantic Way, un percorso di ben 2.500 km che attraversa paesaggi dalla bellezza stupefacente. La sua caratteristica? Si dipana quasi interamente lungo la costa irlandese, regalando ai più coraggiosi una vista mozzafiato sull’oceano Atlantico e sulle sue scogliere imponenti (come quelle di Moher, uno dei simboli del Paese e tappa imperdibile per chi affronta questo viaggio).

Più adatto anche ai meno esperti è invece il Kingfisher Cycle Trail, che permette di esplorare l’entroterra dell’Irlanda. Qui il paesaggio è davvero affascinante, ricco di montagne e di laghi turchesi immersi nella natura. Sebbene si tratti di un itinerario di oltre 480 km – molti dei quali caratterizzati da impervie salite –, lo si può idealmente suddividere in tappe e percorrere solamente quelle più adatte al proprio livello di allenamento.

Vacanze in bici, le mete migliori in Europa

Naturalmente, l’Irlanda non è l’unica destinazione europea da scoprire per chi ama il cicloturismo. I più competitivi possono approfittare dell’occasione per partecipare nientemeno che ad una gara su due ruote in quel di Lahti, splendida città finlandese circondata dalla natura: qui, il 14 e 15 luglio 2023 si tiene il Tour de Lakeland, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo su strada.

Una ciclabile ricca di fascino è poi la Passau-Vienna, che si dipana lungo le rive del Danubio con ben 300 km di panorami meravigliosi e piccoli borghi tutti da scoprire. Ancora più vicino casa, c’è lo splendido itinerario che ci permette di esplorare il cuore più autentico della Svizzera, dalla città di Laupen al paesino di Thun, affacciato sull’omonimo lago.

E per i più esperti? In Francia c’è un incredibile percorso che affronta l’impervio paesaggio alpino, sulle orme dei grandi campioni mondiali: c’è persino la lunga salita che porta al Col de la Madeleine, una delle tappe più famose del Tour de France. Chi invece ama le lunghe distanze, non ha che l’imbarazzo della scelta. EuroVelo è un circuito di itinerari che si dipanano per tutta Europa, per una lunghezza complessiva di oltre 45mila km. Tra i percorsi più suggestivi c’è sicuramente la Strada dell’Europa dell’Est, che collega Capo Nord (in Norvegia) ad Atene (in Grecia).