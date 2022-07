Lisbona e dintorni: le spiagge da non perdere

Case color pastello, cieli azzurri e tersi, gli inconfondibili tram gialli e la brezza dell’oceano che porta nell’aria le storie più antiche della città. Lisbona è una meta incantevole dove trascorrere le vacanze estive, anche per quel suo stile di vita rilassato cui contribuiscono le splendide spiagge situate a pochi passi dalla capitale del Portogallo.

Affacciate sull’Atlantico, sono per lo più selvagge e incontaminate: 100 km di costa, punteggiata da una lussureggiante vegetazione. L’ideale per chi ama le escursioni nella natura o fare surf, ma anche rinfrescarsi nell’oceano o semplicemente godersi momenti di puro relax. Ecco quali sono le spiagge più imperdibili nei dintorni di Lisbona.

Le spiagge ideali per una fuga nel weekend

Se avete solamente un weekend a disposizione, non lontano dal centro di Lisbona troverete diverse spiagge molto suggestive e, allo stesso tempo, ancora sconosciute e incontaminate. Tra queste, Alburrica Beach è la migliore spiaggia urbana con vista sulla città.

Per raggiungerla basta prendere il traghetto da Terreiro do Paço e attraversare il fiume Tago, fino alla località di Barreiro. A pochi minuti a piedi dal capolinea del traghetto, si incontrano tre mulini a vento su un tratto di sabbia dorata con vista panoramica sulla capitale portoghese. Per la vicinanza alla foce del Tago, qui confluiscono sia le acque del fiume che quelle dell’oceano, ma senza le correnti e le onde tipiche di una spiaggia oceanica. Attrezzata con docce, bar e campo da pallavolo, è tra le preferite dai locali.

In alternativa, ci si può dirigere in treno verso la località balneare di Cascais. Qui le spiagge sono una più bella dell’altra, ma una menzione speciale va a Praia das Avencas, vicino alla stazione ferroviaria di Parede: chiamata così per la ‘avenca’, una felce sempreverde che cresce in questa zona, la spiaggia è nascosta sotto le scogliere e offre un piacevole riparo dai venti che si alzano nel pomeriggio. Inoltre, è una splendida area protetta, il che la rende una delle preferite dagli amanti dello snorkeling.

Le spiagge per chi ama l’avventura

Il Parco Nazionale di Arrábida è, invece, la destinazione perfetta se siete dei veri spiriti liberi in cerca di avventura. Situata a soli 50 km da Lisbona, questa incantevole oasi naturale vanta piccole baie accessibili solo via mare, tranquille e incontaminate. Tra quelle raggiungibili a piedi, invece, c’è Portinho da Arrábida. Ci si arriva camminando attraverso uno splendido scenario collinare che termina con una distesa di sabbia bianca finissima, con vista su un’isola deserta a circa 200 metri dalla riva.

Altrettanto imperdibile è Praia da Ribeiro do Cavalo: per arrivarci bisogna fare un po’ di strada a piedi e scendere per sentieri ripidi, perciò assicuratevi di indossare delle scarpe adatte. Una volta arrivati a destinazione, verrete però ripagati dalla fatica, alla vista del colore turchese dell’acqua e della natura rigogliosa che vi circonda.

Le spiagge per le vacanze in famiglia

Chi sceglie Lisbona per una vacanza in famiglia, vi troverà spiagge perfette per il divertimento dei i più piccoli. Soprattutto se si sceglie la Costa da Caparica, raggiungibile con il caratteristico trenino chiamato “Transpraia”, che percorre 14 km di costa, passando attraverso paesaggi idilliaci e raggiungendo i lidi più remoti. Il percorso prevede in totale 21 fermate, che conducono fino a Fonte da Telha, tra dune sabbiose e ‘quiosques’, i caratteristici chioschi dove concedersi una piacevole pausa.

Situata in un antico villaggio di pescatori, questa spiaggia è una chicca segreta davvero ben custodita: il litorale ampio consente di prendere il sole senza troppa folla intorno, mentre i bambini possono divertirsi a costruire castelli di sabbia. Un po’ più a sud si trova, invece, Praia da Lagoa de Albufeira, una gemma naturale circondata da pini e con acque calme e calde, a tratti avvolta da una brezza che permette di praticare windsurf, vela e kitesurf.

Le spiagge per i surfisti

Non dobbiamo però dimenticare che Lisbona è sinonimo di surf. Il centro della capitale del Portogallo è un ottimo punto di partenza per andare alla ricerca dell’onda perfetta, sia per principianti che per esperti. I primi possono prendere il treno da Cais do Sodré a Carcavelos, dove le onde non sono molto impegnative ed è possibile prenotare lezioni presso la Carcavelos Surf School, la prima scuola di surf presente su questa spiaggia, con oltre 20 anni di esperienza.

Per i surfisti con una certa esperienza, invece, la meta perfetta è l’iconica Praia do Guincho, a soli 45 minuti dal centro della città. Essendo più ventosa, offre onde più alte, adatte ai professionisti del surf. In alternativa, si può fare tappa a Ericeira, raggiungibile anche in autobus dalla stazione di Campo Grande. È l’unica Riserva Mondiale del Surf in Europa e la seconda a livello mondiale, palcoscenico di alcuni tra i più interessanti campionati internazionali.

Le spiagge più romantiche, perfette per le coppie

Lisbona non poteva, infine, deludere gli animi più romantici. Se il vostro sogno è una passeggiata sulla spiaggia mano nella mano con la vostra dolce metà, Praia da Adraga è la meta perfetta per una fuga d’amore. Incastonata tra Cascais e Sintra, è caratterizzata da rocce scure e frastagliate che contrastano con la sabbia scintillante, mentre le onde dell’Oceano Atlantico si trasformano in oro liquido al tramonto. La strada tortuosa che conduce alla spiaggia è parte del fascino di Adraga e per questo, soprattutto nei fine settimana estivi, è di grande richiamo per i turisti.

Le coppie più avventurose verranno, invece, conquistate da Praia da Ursa: situata nel Parco Naturale di Sintra-Cascais, vicino a Cabo da Roca, questa spiaggia prende il nome dalla forma di una delle rocce che ricorda proprio un orso. Inutile aggiungere che è la più ‘instagrammabile‘ del Portogallo. Per arrivarci è necessario percorrere un sentiero di circa 20 minuti, ma ne vale davvero la pena, soprattutto se avete in programma un romantico pic-nic serale.

Infine, un’altra stazione balneare straordinaria dove ammirare tramonti e panorami mozzafiato con il proprio partner è Azenhas do Mar, a pochi chilometri dal centro di Sintra, facilmente raggiungibile da Lisbona. Arroccata su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare, è un luogo in cui la forza e la bellezza selvaggia dell’oceano si amalgamano con le atmosfere calde e ospitali del Portogallo. In quanto a fascino e spettacolarità non ha eguali.

