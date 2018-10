In Costa Rica c’è un santuario che cura i baby bradipi

editato in: da

Esiste un luogo in Costa Rica dedicato alla cura e all’allevamento dei. Sono animali abbandonati o rimasti orfani e incapaci di vivere da soli in natura perché ancora troppo deboli o immaturi.

Si tratta dello Sloth Institute che si trova nel Parco Nazionale Manuel Antonio nella costa occidentale del Costa Rica, a tre ore di strada dalla capitale San José. Il centro si occupa di aiutare uno degli animali simbolo del Paese, il bradipo appunto. Una volta cresciuti a sufficienza i piccoli possono essere reintrodotti nel loro habitat.

Oltre a nutrire, curare e rendere indipendenti gli animali ancora indifesi, il centro si occupa della ricerca e diffusione delle informazioni su questi mammiferi tipici della foresta pluviale. I mammiferi vivono in America Centrale e del Sud, non sono scimmie, come i più potrebbero pensare, ma sono più lontani parenti del formichiere e dell’armadillo. E’ famoso per la sua lentezza (il suo nome significa piede lento) si muove a una velocità massima di circa 0,24 km all’ora.

Tra le iniziative messe in atto nel santuario dei bradipi c’è l’adozione a distanza di un cucciolo. A fronte di una piccola donazione si potrà ricevere informazioni dettagliate sul proprio piccolo bradipo e un certificato di adozione.