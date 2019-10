5 mete in Europa per festeggiare il Capodanno 2020

editato in: da

Il periodo di Capodanno rappresenta un’ottima occasione per concedersi qualche giorno di ferie, per festeggiare l’ultimo dell’anno visitando una delle principali città europee. La programmazione è molto ricca, dagli spettacoli pirotecnici al London Eye di Londra alle romantiche crociere sulla Senna a Parigi, dai mille appuntamenti di Berlino al suggestivo villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi in Lapponia. Ecco tutti gli eventi organizzati in 5 mete imperdibili per il Capodanno 2020 in Europa.

Capodanno 2020 a Berlino: tutti gli eventi in programma

Una delle capitali europee più gettonare per il Capodanno 2020 è Berlino, una città dove trovare una vasta offerta di eventi, manifestazioni e attività adatte a tutti, sia ai giovani in cerca di divertimento che alle famiglie con bambini. Destinazione economica e facile da raggiungere, grazie alla presenza di numerosi voli low cost, Berlino propone anche quest’anno la consueta festa in piazza. Il 31 dicembre 2019 migliaia di persone affolleranno la notte di San Silvestro, recandosi lungo la famosa Strabe des 17 tra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria.

Tante le opzioni per i più giovani e i single, che potranno scegliere uno dei party esclusivi che si terranno nelle numerose discoteche della città tedesca. Tra queste c’è lo Schleusenufer con una notte all’insegna della musica elettronica, l’esclusiva festa del Kosmos nel distretto di Friedrichshain, l’Alte Munze con ben 8 piste da ballo, oppure l’evento Bubbles all’Emi Wynehouse Bar per gli amanti del pop. Da non perdere gli spettacoli pirotecnici, con i fuochi d’artificio che illumineranno alla mezzanotte il cielo di Berlino, ben visibili dai ponti panoramici come Modersohnbrucke e Oberbaumbrucke.

In alternativa si può optare per il classico cenone di Capodanno, prenotando con anticipo in uno dei tanti ristoranti della città, con disponibilità di cucine differenti e budget per tutte le esigenze. Un’idea originale per l’ultimo dell’anno è la crociera sul fiume Sprea, per passare la serata a bordo di un battello, degustando un rinfresco mentre si ammirano i fuochi d’artificio e l’architettura della capitale tedesca. Pe gli appassionati di musica classica, alla Filarmonica di Berlino il 31 dicembre 2019 ci sarà il consueto appuntamento con le Sinfonie Berlinesi, inoltre in tutta la città saranno proposti decine di splendidi mercatini di natale per la gioia dei più piccoli.

Capodanno 2020 in Lapponia: Aurora Boreale e paesaggi incantati

Tra le mete per il Capodanno 2020 in Europa più originali c’è la Lapponia, una destinazione perfetta per gli amanti della neve, ma anche le famiglie con bambini che possono visitare il villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi. Questo posto incredibile della Finlandia, nel Circolo Polare Artico, è ancora più affascinante in questo periodo dell’anno. Qui è possibile scattare una foto con Santa Claus, fare escursioni con le motoslitte, partecipare alle feste organizzate per l’ultimo dell’anno oppure semplicemente ammirare il paesaggio innevato.

La Lapponia è sicuramente una delle località più affascinanti dove passare la notte di San Silvestro, per assistere allo spettacolo naturale dell’Aurora Boreale, con i colori unici che tingono il cielo nordeuropeo regalando uno scenario mozzafiato. Diverse le feste in programma, soprattutto nei centri turistici della regione. Da non perdere le attività più stravaganti, come la pesca sul ghiaccio, una sosta alle fattorie delle renne e le escursioni sui fiumi ghiacciati, per non parlare del cenone di Capodanno in stile finlandese.

Inoltre un viaggio in Lapponia per il Capodanno 2020 permette di organizzare un itinerario completo, visitando non solo questa remota regione del Circolo Polare Artico, ma anche le capitali più importanti della Scandinavia. Ad esempio molti tour operator propongono pacchetti con tappe a Copenhagen, Oslo, Stoccolma, Rekykjavik e Tromso, una scelta indicata per scoprire alcuni dei posti più belli del Nord Europa, visitandoli nel momento più emozionante e suggestivo dell’anno.

Capodanno 2020 a Londra: gli appuntamenti da non perdere

Anche per il Capodanno 2020 Londra si conferma una delle destinazioni più ricercate, in grado di offrire tantissimi eventi e appuntamenti speciali in tutti i quartieri della città. Tra gli eventi da non perdere c’è l’abituale spettacolo dei fuochi d’artificio, che faranno risplendere alla mezzanotte del 31 dicembre 2019 il cielo sopra il fiume Tamigi, alle spalle della ruota panoramica London Eye, con un costo d’ingresso di circa 10 sterline. Altrettanto vale per l’illuminazione del Big Ben, che per l’occasione si unirà ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro, regalando uno scenario davvero unico.

Una festa multiculturale sarà organizzata invece a Trafalgare Square, indicata per chi cerca una location meno convenzionale e affollata rispetto a quella del London Eye, con entrata gratuita e musica elettronica fino a tarda notte. La proposta musicale per il Capodanno 2020 a Londra è veramente ampia, infatti si possono trovare party in decine di discoteche e locali, tra cui ci sono le famosissime Ministery of Sound, il Koko, il gay club Heaven e le strutture nel quartiere di Camden Town, che si rivolgono a un pubblico più alternativo.

Naturalmente anche a Londra si può organizzare il classico cenone di Capodanno, con tantissimi ristoranti tra cui scegliere, tra cui i rinomati veglioni di Browns nel quartiere di Covent Garden, quelli dello stellato Balance Cafè, oppure uno dei mille locali nel quartiere di Soho. Un modo originale per trascorrere l’ultima notte del 2019 è invece una crociera sul Tamigi, imbarcandosi su un battello per gustare il cenone a bordo e ammirare gli spettacoli pirotecnici dal fiume, il tutto accompagnato con della buona musica di sottofondo, per un Capodanno più rilassato e tranquillo.

Capodanno 2020 a Parigi: la meta più romantica d’Europa

Una scelta romantica dove andare per il Capodanno 2020 in Europa è senza dubbio Parigi, la città più adatta per celebrare l’amore e rafforzare la sintonia della coppia. Tra le attività imperdibili la notte di San Silvestro si passa rigorosamente in strada, partecipando alla grande festa in piazza agli Champs-Elysées, un momento unico per brindare al nuovo anno con migliaia di francesi e persone provenienti da tutto il mondo. Ovviamente non mancheranno la musica, i fuochi d’artificio e una parata celebrativa in maschera.

Da non perdere la Torre Eiffel illuminata per l’occasione, da ammirare posizionandosi lungo Campo di Marte e il Trocadéro. Chi vuole maggiore intimità e un ambiente più romantico può scegliere una crociera sulla Senna, organizzate dalla società Bateaux-Mouches, un modo originale per trascorrere l’ultimo dell’anno, consumando il cenone a bordo e brindando a mezzanotte con il tradizionale champagne. Grande varietà anche per gli spettacoli nei locali, tra cui l’evento classico al Moulin Rouge con cena e show con musica dal vivo.

Altri locali molto ambiti per il veglione sono il Crazy Horse, che propone uno spettacolo di ballo accompagnato da champagne e caviale, oppure l’esotico Brasil Tropical, dove festeggiare in anticipo il mitico Carnevale di Rio de Janeiro al ritmo della samba. Tanti i ristoranti per il cenone di Capodanno, con locali lussuosi ed esclusivi e trattorie più economiche. Per il proseguo della nottata ci sono le discoteche, localizzate soprattutto nella zona degli Champs-Elysées, altrimenti si può optare per jazz club o locali più alternativi, con un’offerta in grado di accontentare ogni gusto e preferenza.

Capodanno 2020 a Innsbruck: tra piste da sci e cultura

Tra i viaggi per il Capodanno 2020 in Europa non può mancare la montagna, perciò quale località migliore della suggestiva Innsbruck, in Austria. Punto centrale dei festeggiamenti sarà anche quest’anno la piazza di Marktplatz, dove migliaia di persone scenderanno in strada per accompagnare la fine del 2019, tra musica, fuochi d’artificio e il consueto brindisi allo scoccare della mezzanotte. Naturalmente non mancherà il classico valzer, per celebrare questo momento unico ballando con il proprio partner.

La cittadina austriaca mette a disposizione diverse attività per i più piccoli, con feste a tema, spettacoli e mercatini di Natale adatti sia agli adulti che ai bambini, che si terranno lungo le stradine del centro storico. Per chi vuole dedicare un momento anche alla preghiera ci saranno diverse messe nelle chiese di Innsbruck. Grande scenario per le feste sulla neve, con fiaccolate e spettacoli pirotecnici che regaleranno un paesaggio suggestivo per la notte di San Silvestro 2020, con l’intera città che sarà completamente illuminata a festa.

Sempre molto apprezzato a Innsbruck è l’evento speciale per il Capodanno sulla Nordkette, una delle cime più alte della zona, con possibilità di acquistare un biglietto e salire in vetta per assistere allo spettacolo da vicino. Per ballare c’è invece il Cloud 9, storica discoteca igloo con dj set fino a tarda notte, per divertirsi ballando con la musica elettronica. Da non perdere i musei di Innsbruck, molti dei quali rimarranno aperti durante il periodo di Capodanno, come il Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum, il Museo dell’Arsenale Zeughaus e il Museo dell’Arte Popolare Tirolese.