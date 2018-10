Mantova e Sabbioneta Patrimoni Unesco

editato in: da

Patrimoni Unesco 2008

L’Unesco stila la nuova classifica dei luoghi ritenuti Patrimonio dell’Umanità. Entrano anche Mantova, Sabbioneta e la Ferrovia Retica, che attraversa le Alpi tra Italia e Svizzera.

L’Italia ha raggiunto così quota 43 siti definiti dal comitato riunitosi a Quebec City, in Canada, World Heritage. Mantova e Sabbioneta sono entrare nella classifica insieme per “gli aspetti diversi dello stesso genio rinascimentale”. La città dei Gonzaga, circondata dai tre laghi, è una delle perle italiane di cui andare fieri. I suoi palazzi gotico-rinascimentali costruiti nei secoli, come Palazzo Te, Palazzo Ducale, il Castello di San Giorgio, Palazzo della Ragione, e le sue piazze, Piazza Sordello e Piazza delle Erbe, sono ammirevoli. Sabbioneta, a pochi chilometri da Mantova, circondata da mura medievali, è stata costruita per essere la città ideale per eccellenza. Le sue origini risalgono addirittura al I secolo a.C. quando Vespasiano Gonzaga fondò la fortezza. La Ferrovia Retica, che parte da Tirano, in Valtellina, e arriva in Svizzera, passando per il Bernina St. Moritz, Davos ecc, è una meraviglia della tecnica dei trasporti e per questo si è meritata la prestigiosa nomina.

Ammontano a 851 i siti considerati Patrimonio dell’Umanità da quando sono iniziate le nomine nel 1972. Tra le 27 new entry, 19 scelte per importanza culturale e otto per importanza naturale, anche il centro storico di San Marino, le lagune della Nuova Caledonia, l’arcipelago di Socotra (Yemen), le steppe di Saryarka (Kazakistan), la pianura di Stari Grad (Croazia), Sardona (Svizzera), la città di Camaguey (Cuba), il parco nazionale di Sanqingshan (Cina), Joggins (Canada), la cittadina di San Miguel (Messico), l’isola di Surtsey (Islanda), la foresta sacra di Kaya des Mijikenda (Kenya), la penisola di Le Morne (Mauritius), i luoghi santi Baha’i (Israele), l’antico campo agricolo di Kuk (Papua Nuova Guinea), il sito archeologico di Al-Hijr (Arabia Saudita), due città della Malesia, Melaka e George Town e la riserva della Mariposa Monarca (Messico).