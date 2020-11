Tutti i trattamenti delle terme di Pescantina

editato in: da

È sempre bello prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana, regalandosi una o più giornata di puro relax. Le terme di Pescantina, a Verona, sono una vera e propria oasi di benessere, dove staccare per qualche giorno e dove ritrovare il proprio equilibrio. Il parco delle terme di Pescantina, Aquardens, è dei più grandi d’Italia.

Si sviluppa su un’area di oltre 5000 metri quadrati in cui si susseguono lagune, vasche e cascate di acqua salso-bromoiodica, ed è sormontata da una splendida struttura architettonica, al cui interno si trova un centro wellness dove si può usufruire di diversi tipi di trattamenti. Insomma, le terme di Pescantina sono un vero e proprio gioiello.

L’acqua termale di Pescantina per la cura della persona

L’acqua delle terme della Valpolicella, a Pescantina, sgorga alla temperatura di 47 gradi e arriva alle vasche a temperature che variano tra i 28 e i 38 gradi. Si tratta di un’acqua salso-bromo-iodica, ricca anche di magnesio, ferro e calcio. Come per altre acque termali italiane, le sue qualità consentono di utilizzarla per cicli di balneoterapia che sono efficaci soprattutto per la cura delle patologie dermatologiche, vascolari e reumatiche.

Importante è anche la sua azione nella cura delle ossa: essa consente infatti di diminuire la degenza a seguito di fratture, ma offre un’azione benefica anche nell’ambito della cura della psoriasi e dei problemi vascolari, grazie alla sua importante azione infiammatoria e antisettica. È un’acqua altresì in grado di rinforzare il sistema immunitario e infine è indicata, attraverso la terapia inalatoria, per curare le patologie respiratorie.

Le terme di Pescantina per il relax

Le molteplici vasche presenti alle terme sono tuttavia anche una meta per il relax di famiglie e singoli. L’ampia laguna di benessere collocata nella romantica cornice veronese racchiude ben 11 differenti aree termali. Insomma, una vera e propria oasi di benessere, dove trascorrere piacevolmente una giornata lontani dallo stress quotidiano e rallentare i ritmi di vita. Dunque non si tratta solo dei benefici fisici che l’acqua termale produce, ma anche di un benessere mentale e psicologico legato alla possibilità di fermarsi un attimo.

I trattamenti disponibili alle terme di Pescantina

Numerosi e variegati sono i trattamenti disponibili in questa località che rientra tra i centri benessere veneti più apprezzati, con le zone dedicate al relax all’interno del complesso termale.