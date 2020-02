Sardegna, le 5 migliori spiagge dove portare i bambini

editato in: da

Chi ha una famiglia con bambini deve iniziare a pensare alle vacanze estive con largo anticipo, si sa. La Sardegna è sempre una buona idea, che mette d’accordo i bimbi, per le sue lunghe spiagge di sabbia dove correre e giocare e i fondali bassi dove sguazzare in tutta sicurezza, e i genitori, che possono rilassarsi ammirando panorami ineguagliabili e garantedosi una bellissima tintarella.

Chi prenota in anticipo, poi, può trovare offerte sui traghetti e sui voli così come negli hotel, nei resort e tra gli appartamenti in affitto. Assicurandosi un posto per tutta la famiglia.

Il portale Sardegna ha selezionato cinque località di mare dove trovare alcune delle spiagge più belle dell’isola. Una scelta sicuramente non semplice, ma con un occhio alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie, ecco quali sono le cinque spiagge sarde top dove andare la prossima estate.

Porto Giunco, Villasimius

Ai piedi di un promontorio sul quale sorge l’antica Torre di Porto Giunco, si trova la spiaggia di Porto Giunco, una distesa di sabbia bianca con sfumature che tendono al rosa opalino, colore derivato dall’erosione dei detriti delle rocce di granito. L’acqua a riva è cristallina dal colore azzurro tenue, allontanandosi dalla costa cambia mostrando un’infinità di sfumature d’azzurro, quasi come fosse un dipinto. Circondata da eucalipti e da una rigogliosa macchia mediterranea, questa spiaggia è un vero e proprio angolo di paradiso, con un mare quasi sempre calmo e una temperatura perfetta, fondali bassi, adatti anche ai più piccoli. La spiaggia è molto ampia e attrezzata con tutte le comodità e servizi utili per le famiglie. Alle spalle della spiaggia è possibile visitare lo stagno di Notteri, dimora naturale dei bellissimi fenicotteri rosa. Il migliore resort per famiglie della zona è il VOI Tanka Resort Villasimius.

Su Giudeu, Chia, Domus de Maria

Nell’estrema costa Sud occidentale della Sardegna, nei pressi dell’incantevole e famosa località turistica di Chia, nel Comune di Domus de Maria, in provincia di Cagliari, sorge l’ampia spiaggia di Su Giudeu, un lungo arenile che unisce acque cristalline dai riflessi caraibici a sabbia soffice e bianchissima. Al largo si scorge lo scoglio di Su Giudeu, da cui prende il nome la spiaggia, un isolotto alto 18 metri raggiungibile a nuoto, nei giorni di bassa marea, l’ideale per gli appassionati di snorkeling. Con la sabbia color crema e il fondale che digrada dolcemente, è una spiaggia piacevole e sicura anche per la balneazione dei bambini ed è dotata di tutti i servizi per le famiglie, dal parcheggio a pagamento al bar, dal noleggio di ombrelloni a quello di canoe e pedalò. Il migliore resort per famiglie di questa zona è il Chia Laguna Resort.

Lido di Orrì, Tortolì, Ogliastra

Lungo la statale 125, la strada panoramica della Sardegna centro-orientale si incontra il Lido di Orrì, un vero e proprio paesaggio da cartolina, con una spiaggia che si estende per ben 9 chilometri che sembra non avere confini, immersa nel blu di un mare cristallino che assume tonalità dal verde smeraldo al turchese. La sabbia bianca e dorata, finissima e soffice, e il fondale basso che digrada dolcemente sono l’ideale anche per i bambini e per i nuotatori meno esperti che desiderano immergersi senza preoccupazioni. Per chi, invece, ama fare lunghe nuotate o esplorare i fondali marini, questa spiaggia offre una ricca fauna marina. Il Lido di Orrì è dotato di tutti i servizi utili: un ampio parcheggio, il noleggio di attrezzatura balneare come pedalò, canoe e moto d’acqua, numerosi punti ristoro e chioschi-bar e anche aree giochi per bambini. Il miglior hotel dove soggiornare in famiglia è l’Hotel Club Saraceno di Arbatax.

Cala Ginepro, Golfo di Orosei

Nei pressi di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, Cala Ginepro è una delle spiagge più lunghe del litorale, con un mare meraviglioso, dal fondale basso e sabbioso, e acque cristalline con colori cangianti, che variano tra l’azzurro, il turchese e il verde smeraldo. Il nome della spiaggia deriva dal boschetto di ginepri che si espande sino alla spiaggia e che, con il suo colore verde, crea un bellissimo contrasto cromatico con l’azzurro intenso del mare, il bianco candito della sabbia e il rosa dei piccoli detriti levigati delle rocce granitiche circostanti: una vera e propria tavolozza di colori immersa in una natura incontaminata. Gli scogli, bassi e tondeggianti, racchiudono la spiaggia facendola sembrare una piscina a cielo aperto. Il f​ondale basso la rende adatta anche ai giochi dei bambini. La spiaggia è dotata di un ampio parcheggio, punti ristoro e noleggio di ombrelloni, sdraio e pattini. Battuta dal vento, è anche la meta ideale dei surfisti ed è amata da quanti praticano la pesca subacquea o desiderano fare snorkeling. Il migliore resort dove andare in vacanza con la famiglia è I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort a Orosei.

Santa Giusta, Castiadas

Nei pressi del Comune di Castiadas, si trova Santa Giusta, una delle spiagge​ più amate e suggestive della costa sud-orientale dell’isola. La spiaggia è una piccola insenatura delimitata a destra da una scogliera rocciosa e alle spalle da una rigogliosa macchia mediterranea, che si affaccia su un mare cristallino con sfumature dal bianco fino al turchese intenso, che creano un vero paesaggio caraibico. La spiaggia dorata, con s​abbia chiara ​e fine mista a ghiaia, simile a quella delle spiagge di Costa Rei, e il fondale limpido che digrada lentamente è l’ideale per le famiglie, anche perché è munita di un’ottima stazione balneare, che mette a disposizione non solo ombrelloni e sdraio ma anche punti ristoro. Il resort migliore dove andare con la famiglia è l’IGV Club Santa Giusta.