San Valentino: 5 esperienze online per celebrare l’amore

E se esistesse un altro modo per celebrare la festa degli innamorati al di là della cena romantica? Perché ammettiamolo, se è vero che in questa giornata abbiamo la scusa perfetta per mangiare dolci e altre prelibatezze, è vero anche che la nostra sete di avventura potrebbe aver bisogno di qualcosa di più dei peccati di gola.

Così siamo andati alla ricerca di qualcosa di speciale, un avventura di coppia da vivere in sicurezza, ovviamente. E l’abbiamo trovata, grazie alla piattaforma di prenotazioni Tiqets che, in occasione di San Valentino, ha proposto cinque esperienze virtuali e gratuite per festeggiare l’amore. Scopriamole insieme.

Una passeggiata a Palácio Nacional da Pena

È il palazzo più bello, suggestivo e romantico d’Europa, stiamo parlando del Palácio Nacional da Pena, considerato una delle 7 meraviglie del Portogallo. Attraverso un tour virtuale organizzato in occasione di San Valentino potrete scoprire la favola d’amore tra il Re Ferdinando II e la Regina Maria II.

Una gita in gondola, a Venezia

Tra le esperienze più suggestive da vivere a San Valentino non poteva mancare un giro in gondola in quella che è la città più romantica per antonomasia: Venezia. Un tour virtuale, a bordo di questa tradizionale imbarcazione della laguna, vi porterà alla scoperta del Canal Grande mentre il gondoliere vi racconterà alcune delle storie d’amore più belle della città.

Acquario del Pacifico

Questo tour virtuale vi porterà direttamente nell’Acquario del Pacifico, il più grande acquario della California meridionale. È qui che potrete ammirare i pinguini intenti nel corteggiamento e nell’allevamento dei loro piccoli. Un’esperienza, assolutamente da non perdere, per gli amanti della natura.

Castello Gala Dalí

Quella di Gala e Dalí è una delle storie d’amore più incredibili, affascinanti e folli di sempre. Lei fu la sua sposa e la sua musa, la sua amante sacra, lui l’uomo stregato e devoto dalla donna e dall’amore. Un sentimento indissolubile la cui energia si percepisce ancora all’interno del Castello Gala Dalí che l’artista acquisto per sua moglie. Cosa c’è di più romantico che visitarlo virtualmente in occasione di San Valentino?

One World Observatory

La vista dall’One World Trade Center, chiamato ufficialmente come Freedom Tower, il sesto grattacielo più alto del mondo, non è mai stata così bella. Con questo tour virtuale andrete alla scoperta di una New York inedita e romantica attraverso le storie d’amore che sono nate proprio qui nel corso della storia. Pronti a partire?

Tutte le esperienze virtuali sono disponibili qui e sono tenute in inglese.