Cocktail panoramico nei rooftop bar più belli d’Europa

Sedersi per bere qualcosa in un bar è qualcosa che di solito non lascia un’impronta nel nostro viaggio. Tutt’altra storia se ci sediamo in un rooftop bar: oltre ad essere una delle tendenze più in voga negli ultimi tempi, ci regalerà una sosta da sogno. Nel rooftop, oltre a godersi un fresco cocktail si può ammirare lo skyline della città, avere un panorama unico nel suo genere, per questo sono sempre più ricercati e amati.

Cosa sono i rooftop bar

I rooftop bar altro non sono che bar-ristoranti grande terrazza panoramica, dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato. Soprattutto con l’estate alle porte, sono diventati un must nelle località turistiche: aria fresca, che lascia respirare glamour a ogni angolo, cocktail e bevande ricercate, tutti ingredienti che faranno impallidire di invidia gli amici che non sono a festeggiare con noi. Sicuramente i prezzi risentono dell’esclusività dei locali, ma vivere una serata sui tetti della città davvero non ha prezzo! Vediamo quali sono i rooftop bar più belli d’Europa.

Doubletree Hilton Tower a Londra

Nell’uggiosa capitale inglese un angolo elegante e raffinato è il Doubletree Hilton Tower, uno dei rooftop più belli di Londra. Locale esclusivissimo, atmosfera lounge a pochi passi dalla Torre di Londra, con un menu tutto da scoprire: i bar tender hanno inventato una serie di cocktails originali che possono essere gustati solo su questa terrazza al dodicesimo piano.

Sushisamba a Londra

Rimaniamo sempre a Londra, anche se sembrerà di fare un viaggio in paesi lontani se andremo cenare al Sushisamba. Parola d’ordine: fusion! Cucina giapponese, brasiliana e peruviana sullo skyline londinese. Un must se siamo amanti della cucina etnica.

Culpeper Greenhous a Londra

La capitale del Regno Unito ci svela un’altra delle sue anime con uno dei rooftop bar più belli d’Europa: il Culpeper Greenhouse. Locale piccolissimo, che ospita al massimo 12 persone, è un giardino pensile dove si coltivano ortaggi di vario genere. Rispetto della natura e dell’ambiente è la filosofia del locale, se amiamo cucina vegana e bio potremo solo impazzire per questo posto.

360° Cafe a Parigi

Nella città più romantica del mondo, non può mancare una serata in uno dei rooftop bar più belli d’Europa, il 360° Cafè. La terrazza della Tour Montparnasse – che è l’unico grattacielo di Parigi, nonché tra in più alti nel nostro continente – a quota 210 metri ospita questo locale di un’eleganza estrema. Cosa ordinare in questo rooftop dal design euro moderno? Sicuramente bisogna scegliere una bottiglia tra l’esclusiva selezione di vini e champagne locali!

Le 43 Cocktail Bar a Parigi

Se l’esperienza del 360° ci ha entusiasmato e ne vogliamo ancora, possiamo visitare questo meraviglioso rooftop bar per una vista incredibile della Tour Eiffel: basta salire sul tetto dell’Holiday Inn Le Quarante Trois. Un nome, un programma: il pezzo forte del menu è proprio la selezione di cocktail.

Silk Club a Lisbona

Non poteva mancare all’appello un rooftop bar nella meravigliosa Lisbona, città dalle mille anime. Nel vivace quartiere del Chiado possiamo trovare questo club dalle linee sobrie, squadrate e super minimali, che lasciano tutta l’attenzione alla vista mozzafiato a 270° sulla città.

Grand Hotel Central Skybar a Barcellona

Rimaniamo nella Penisola Iberica, ma cambiamo nazione, è la volta della Spagna. Se vogliamo ritagliarci delle serate tres chic nella folle movida di Barcellona, non possiamo dimenticare questo rooftop bar, che si trova all’ultimo piano dell’Hotel Grand Central. Oltre a drink e aperitivi è consigliato anche ordinare qualcosa da mangiare, sembra che con il binomio ristorante e vista mozzafiato sia riuscito a fare centro.

The Roof a Madrid

Ancora Spagna per un altro rooftop bar tra i più belli d’Europa. Questa è la volta di Madrid, l’hotel Me Madrid Reina Victoria ospita The Roof, elegante e un po’ esotico. Posizione centralissima, se anche alloggiamo in un hotel distante è il caso di salire anche solo per un drink.

Il tetto del Rotes Rathaus di Berlino

Alternativa come al solito Berlino: proprio sul tetto del municipio è nato questo rooftop bar, che merita una menzione tra i più belli d’Europa. Se nulla ha da invidiare ai panorami degli altri locali, questo ha un’atmosfera semplice e rilassata, accessibile a tutti (anche per i prezzi). Ottimo se ci si vuole rilassare sul bancone o prendere qualcosa ai tavolini, anche nel mezzo di una visita turistica per la città.

Ceresio 7 a Milano

Non dimentichiamo il Bel Paese! Un posto d’onore va anche alla capitale della moda, Milano. Non solo terrazza, anche una meravigliosa piscina panoramica per ammirare i grattacieli attorno a Piazza Gae Aulenti. Ovviamente il locale è estremamente cool, attenzione al dresscode!