È in Italia una delle spiagge più belle del mondo

editato in: da

Si trova a Porto Cesareo, nell’estremo Nord del Salento, una delle spiagge più belle del mondo. A dirlo è il Telegraph. Si tratta di Punta Prosciutto – che il giornale la traduce letteralmente con il nome di ‘Ham Point’ – una spiaggia dal fondale basso, la cui sabbia bianchissima si protende per diversi chilometri.

A incorniciare la spiaggia ci sono splendide dune secolari, ricoperte dalla tipica vegetazione mediterranea salentina. Il tratto di Punta Prosciutto è delimitato a Nord da Torre Colimena e a Sud da Riva degli Angeli.

Il fenomeno del sollevamento del fondale marino qui ha generato un’area umida che ha prodotto uno speciale habitat per l’instaurazione di una particolare flora e fauna che si trova solo qui.

Come ogni anno, il giornale britannico ha stilato la classifica delle spiagge più belle del mondo. Molte le spagnole, Platja del Castell (Costa Brava), La Concha (San Sebastián), Playa de Muro (Maiorca), Playa de ses Illetes (Formentera), Teresitas (Tenerife); qualcuna è in Francia, La Côte des Basques (Biarritz), Baie des Anges (Costa Azzurra); altre in Europa, Zlatni Rat (Croazia), Praia da Marinha (Algarve, Portogallo), Adraga (Lisbona), Elafonissi (Grecia).

Metà delle spiagge più belle del mondo, però, si trovano in altri Paesi. Ai Caraibi le spiagge scelte dal Telegraph sono Pink Sands (Bahamas), Varadero (Cuba), South Beach (Miami). Nel Pacifico, Crescent Bay (California), Na Pali (Kauai, Hawaii) e Galápagos Beach (Tortuga Bay, Ecuador). Nell’Atlantico c’è solo la Baia do Sancho, sull’isola di Fernando de Noronha, Brasile.

Nell’Oceano Indiano spiccano Sunrise Beach (Koh Lipe, Thailandia), Main Beach (Koh Kradan, Thailandia), Phra Nang (Krabi, Thailandia), Radhanagar (Havelock Island, India), Virgin Beach (Bali), Nacpan Beach (El Nido, Palawan, Filippine), Mont Choisy (Mauritius), Anse Source d’Argent (Seychelles). Infine c’è la spiaggia di Whiteheaven (Australia).