I Paesi più economici da visitare in Europa

Organizzare un nuovo viaggio è sempre un’esperienza incredibile: dalla scelta della destinazione al perfezionamento dei dettagli, tutto ci porta a quel momento meraviglioso in cui, biglietti alla mano, saliremo sul volo aereo per andare alla scoperta dei luoghi che abbiamo sognato.

Scegliere la destinazione di un viaggio non è mai una cosa semplice, c’è chi si lascia andare all’istinto, chi fa girare il mappamondo facendo scegliere la sorte, chi si ispira ai racconti di viaggio e chi invece organizza il tutto tenendo conto di costi e spese.

Ed è proprio a questo proposito che abbiamo individuato alcuni Paesi d’Europa, incredibilmente belli e altrettanto economici, tutti da scoprire. Il viaggio ha inizio.

Inaspettata Romania

Non è in cima alla lista dei tour europei, eppure la Romania conserva un fascino e una bellezza indiscussa. Si tratta di uno dei Paesi più economici da esplorare, dai voli aerei al costo degli hotel. Qui è possibile mangiare, divertirsi e visitare luoghi incredibili senza spendere una fortuna. Dal Castello di Dracula alla capitale Bucarest, passando momenti di relax all’interno delle terme della città, le più grandi in Europa.

Alla scoperta della Georgia

Situata sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia, la Georgia, oltre a essere una destinazione economica, è anche una bellissima scoperta. Dal cibo semplice, genuino e nutriente alla suadente capitale Tbilisi. Incredibili sono inoltre i monasteri e tutte le architetture artistiche e religiose che puntellano le città e i dintorni.

Un volo diretto in Ucraina

Lontana dalle solite rotte turistiche, troviamo l’Ucraina, un Paese tutto da scoprire. Si tratta di uno dei posti più economici del mondo, ideale per una vacanza low cost. Da Kiev, la capitale, con le case colorate del quartiere Podil all’alto castello che domina il centro storico di Leopoli. Il Paese è famoso inoltre per preservare le splendide spiagge che affacciano direttamente sul Mar Nero.

Incredibile Grecia

La Grecia non ha bisogno di presentazioni, lei che ogni giorno accoglie migliaia di visitatori da tutto il mondo. Se è vero però che le Isole, a causa anche della movida che regna incontrastata in alcune di esse, rappresentano una destinazione non proprio economica, è vero anche che Atene, la meravigliosa capitale del Paese, è invece meta low cost. Dall’Italia, in particolare, è possibile trovare voli molto economici, così come hotel e ristoranti sono pronti ad accogliere i viaggiatori a piccoli prezzi.

Un viaggio low cost verso la Bulgaria

Lontana dagli itinerari turistici più battuti, troviamo la Bulgaria con la sua splendida capitale. Sofia è la terza città più antica d’Europa, seconda solo ad Atene e a Roma. Raggiungere il Paese ha un costo davvero irrisorio, voli low cost, infatti, partono tutti i giorni dall’Italia.