Coachella Festival: tutto quello che c’è da sapere

editato in: da

State progettando un viaggio negli Stati Uniti e volete partire immediatamente? Allora la meta che fa per voi è la California. Quello del 20-21-22 aprile è infatti il secondo weekend dell’edizione 2018 del Coachella Festival. Una delle rassegne di arte e musica più celebri al mondo, non a caso soprannominata “la Woodstock degli anni 2000”. Molti artisti di ogni genere musicale si alternano sul palco allestito all’Empire Polo Fields di Indio, nella California del Sud. Un evento imperdibile, che ogni anno attira migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

Ecco alcune dritte per godervi al meglio questo appuntamento, diventato un cult per gli amanti della musica. Il Coachella Festival si tiene ogni anno a Indio, nella California meridionale, all’interno della Coachella Valley.

COME ARRIVARE. In aereo dall’Italia raggiungete Los Angeles o Palm Spring (con United Airlines, Air Canada, Alaska Airlines o American Airlines), e da lì potete spostarvi a Indio con un volo interno. Dagli aeroporti dalle stesse città sono disponibili i Valley Shuttle Service, per arrivare via terra in circa due ore. Tenete d’occhio i vari siti di carpooling come Uber o Bla Bla Car, che spesso possono farvi risparmiare un bel po’ di soldi e assicurarvi un viaggio in compagnia.

DOVE DORMIRE. Se poi siete amanti del campeggio, il Coachella Festival è quello che fa per voi. Dal 2003 l’organizzazione ha allestito una struttura di camping con tende e stazioni per caravan. Se non trovate posto a Indio potete pernottare anche nella vicina Lake Eldorado (con capanne ispirate alle tende indiane) o a Safari Tents. Nei dintorni non mancano poi gli hotel e resort. Qui troverete una vasta scelta, ma alcuni sono davvero particolari, come The Chateau at Lake ed Embassy Suites a La Quinta.

DOVE MANGIARE. I centinaia di food truck con cucina tipica da ogni angolo del mondo sono sicuramente una caratteristica del festival, mentre gli amanti del gourmet possono mangiare in uno dei pop-up restaurant, veri e propri ristoranti stellati in trasferta.