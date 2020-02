È questo il momento giusto per prenotare una vacanza in Kenya

editato in: da

Lande selvagge dove la natura regna incontaminata, ma anche popolazioni dalle antichissime origini e città ultra moderne: il Kenya è una terra dai mille contrasti e dalle meravigliose esperienze tutte da vivere. Se vi sentite pronti per una vacanza all’insegna dell’avventura, allora potreste prendere in considerazione questo luogo da sogno.

L’occasione è perfetta: la Kenya Airways festeggia infatti i suoi 43 anni di attività con una promozione straordinaria. Prenotando entro il 7 febbraio 2020, potrete acquistare biglietti per il Kenya e per molte altre destinazioni con sconti fino al 43%, per viaggiare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 novembre 2020. Perché dovreste scegliere proprio questa meta per le vostre prossime vacanze? La risposta non è semplice, ma vi basti pensare che questa esperienza potrebbe diventare davvero indimenticabile, soprattutto se da tempo desideravate vivere una vera avventura.

Questo è un Paese dove la natura domina ancora, quindi potrete concedervi molte esperienze a contatto con il vostro io primordiale, per ritrovare gli istinti ancestrali che regnano in noi. Avete mai fatto un safari? In Kenya, le opportunità sono veramente tante, cosi come tanti sono i parchi naturali e le riserve dove poter ammirare gli animali nel loro habitat naturale, sempre in tutta sicurezza. Uno dei più affascinanti è senza dubbio quello di Nairobi, che è anche a poca distanza dalla città kenyota per eccellenza. Così potrete unire la comodità di una grande metropoli all’avventura nel bel mezzo della savana.

Un’altra esperienza perfetta per i più coraggiosi è la scalata al Monte Kenya. Stiamo parlando della vetta più alta del Paese, nonché la seconda più alta dell’intera Africa, dopo il Kilimangiaro. Ok, scalare questa montagna è forse un obiettivo un po’ troppo ambizioso, ma nel parco naturale che si stende ai suoi piedi ci sono decine di percorsi adatti a chi ama fare trekking. Non dovrete far altro che scegliere l’itinerario più adatto alle vostre abilità e preparare lo zaino.

Siete più portati per una vacanza rilassante? Le spiagge di Mombasa sono allora un’idea ottima per qualche giorno di relax: la città si snoda infatti tra la confluenza di due fiumi nelle acque dell’oceano Indiano, e ci sono tantissimi luoghi adatti ad un’esperienza balneare. E se volete regalarvi un’avventura alla scoperta delle popolazioni più antiche del Kenya, non avete che l’imbarazzo della scelta. Nel cuore della savana potrete imbattervi in qualche tribù Masai, dove immergervi in una cultura completamente diversa rispetto alla nostra. È l’occasione giusta per tornare a casa con un ricordo indelebile.