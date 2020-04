La bellissima città di Melbourne, in Australia

editato in: da

È considerata una delle città più vivibili al mondo, con la sua incredibile ricchezza di eventi, i suoi ristoranti e il suo carattere cosmopolita: stiamo parlando di Melbourne, Australia, grande città australiana capitale dello stato del Victoria. Una città grande e poliedrica, dove non ci si annoia mai.

Cosa vedere a Melbourne: il centro

Melbourne è caratterizzata da un centro ricco di vicoli, dove sedersi in uno dei numerosi bar a consumare una buona colazione o un aperitivo, oppure dove perdersi tra le esclusive boutique. Il Central Business District è infatti un vero e proprio punto di grande vitalità, dove si trova gente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma a Melbourne cosa vedere in questa zona centrale? Dalla stazione di Flinders Street si può passeggiare lungo Degraves Street, dove si trovano alcune tra le più interessanti gallerie cittadine, ma anche numerose opere di street art, tra cui quelle di Banksy, uno dei più famosi artisti di strada al mondo. Da vedere anche la galleria Block Arcade.

Luoghi da visitare a Melbourne

A Melbourne, città moderna e viva a qualsiasi ora, ci sono numerosi quartieri da visitare, oltre allo storico centro. Eccone alcuni:

St.Kilda , centro balneare, si trova a circa otto chilometri dal centro ed è caratterizzato per il suo pittoresco porticciolo, con spiagge e bar, per trascorrere delle giornate spensierate. Questo quartiere ospita anche una colonia di pinguini;

il quartiere Italiano, Carlton , caratterizzato da numerosi bar e ristoranti;

il quartiere Southbank , situato sul lato opposto del fiume Yarra rispetto al Centro finanziario di Melbourne, e che ne rappresenta una sorta di estensione, con il suo gran numero di locali e il suo casinò;

il quartiere alla moda, South Yarra , dover potersi concedere vere e proprie sedute di shopping sfrenato;

il quartiere Boemo, Fitzroy , dove si trova una vera e propria miscellanea multietnica;

, dove si trova una vera e propria miscellanea multietnica; il Melbourne Docklands è il quartiere più moderno e all’avanguardia di Melbourne. È caratterizzato da un’architettura futuristica e da numerose manifestazioni che si svolgono tutto l’anno.

I mercati di Melbourne

Tra le cose da fare a Melbourne si annovera senza dubbio una visita ai suoi numerosissimi mercati, dove si può trovare veramente qualsiasi cosa: artigianato tipico, prodotti locali, ma anche capi di moda vintage e addirittura opere d’arte. Da non perdere il Queen Victoria Market, il South Melbourne Market, il Rose St. Artists’ Market di Fitzroy.

La National Gallery of Victoria

A Melbourne si trova la National Gallery of Victoria, che è la galleria d’arte più antica dell’Australia. Fondata nel 1861, racchiude numerose mostre nazionali e internazionali, e ospita un’esposizione permanente che conta oltre 70.000 opere.

Melbourne, capitale dello sport

La città di Melbourne è considerata la capitale dello sport in Australia, grazie alla presenza di imponenti e splendide strutture sportive. Come ad esempio il Melbourne Cricket Ground, spazio in cui da marzo a settembre si giocano le partite dell’Australian Football League, mentre da novembre a febbraio si tengono incontri internazionali di cricket. O ancora, Flemington, dove si tiene la Melbourne Cup e il Gran Premio dell’Australia.