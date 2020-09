Succede negli Stati Uniti: la mappa interattiva del foliage è online

editato in: da

C’è uno spettacolo, bellissimo e incredibile, che si ripete ogni anno, lo stesso al quale i nostri occhi non riescono ad abituarsi perché sempre magico e inedito. Stiamo parlando del foliage, quel fenomeno che dà origine ai colori dell’autunno che tanto amiamo.

Tinte infuocate, intense e vibranti colorando i boschi, le vallate e i viali alberati. Quando la stagione autunnale arriva, sono molte le persone che si mettono in viaggio alla ricerca dei luoghi più spettacolari dove ammirare le conseguenze delle pennellate generose della natura su foglie e prati.

Perché il foliage è una cosa seria e lo sanno bene a New York dove attualmente è in corso la ricerca dei leaf peeper, volontari impiegati nel monitorare i colori delle foglie in occasione dell’arrivo dell’autunno.

E lo sanno bene anche i gestori di Smoky Mountains, il sito web che ha messo a disposizione di tutti una mappa interattiva del foliage.

Connettendosi sul sito web, è possibile scoprire, in tutto il Paese, dove e come la natura sta mettendo in scena il suo spettacolo più bello. Le foglie che si tingono di arancione, giallo e rosso, ricoprono le città e le campagne e sono tantissime le persone che attraversano il Paese in lungo e in largo alla ricerca della sfumatura perfetta.

Non solo New York, che con il suo suggestivo Central Park vi farà sentire i protagonisti di Autumn in New York, ma gli interi Stati Uniti si colorano d’autunno. La mappa interattiva mostra come, settimana dopo settimana, il Paese cambia colore, passando dal contrasto cromatico estivo ai toni dell’arancione, del rosso e del giallo.

Il viaggio, alla ricerca del foliage più bello attraversa l’area nazionale delle Great Smoky Mountains, passando per Gatlinburg, paese di montagna nel Tennessee orientale, arrivando fino a Dollywood, il suggestivo parco divertimenti fondato dalla cantante country Dolly Parton nel 1986, che in autunno si colora di tinte suggestive e magiche.

Sulla mappa interattiva del foliage spicca anche Asheville, capoluogo della contea di Buncombe, nella Carolina del Nord, che a quanto pare sembra incantare tutti, quando l’autunno arriva.