Langkawi, l’isola del sole. Ecco dove si trova il paradiso

L’isola di Langkawi

Se del freddo proprio non avete voglia e la vostra vacanza ideale è al sole, ecco uno scorcio d’estate che vi scalderà il cuore. I mesi invernali sono i migliori per scoprire la costa occidentale della Malesia, che si affaccia sul mare della Andamane. E’ Langkawi in particolare, la destinazione più popolare della costa Nord-occidentale che, insieme ad altre 99 isole, compone l’arcipelago al largo dello Stato di Kedah.

Il sultano Abdul Halim Mu’adzam Shah nel 2008 le conferì il titolo di “gioiello del Kedah”, in riferimento al mare turchese che incorona risaie e colline ricoperte da una rigogliosa vegetazione tropicale. Qui potrete trovare la tranquillità di una vacanza ancora lontana dal turismo di massa, passeggiando sulla spiaggia di Tanjung Rhu relax e acqua bassa ideale per nuotare con tutta tranquillità.

Visiterete la costa di Datai, Kok, Burau Bay e Tengah partecipando a numerose attività all’aria aperta come golf, equitazione e barca a vela, ma godrete anche degli hotel di lusso e dei ristoranti affacciati sul mare che popolano la spiaggia di Pantai Cenang, la zona più viva dell’isola.

Per chi invece preferisce una vacanza all’insegna dell’avventura, vi sono innumerevoli possibilità di immersioni. Gli amanti dello snorkeling e del diving godranno di uno scenario unico, in particolare all’interno del parco marino dell’isola di Payar.

Per coloro che non vogliono rinucniare al comfort, una barca dal fondo trasparente è pronta per condurre i visitatori sulle acque di Segantang, Kaca e Lembou, in un’escursione alla scoperta dei più bei fondali malesi.

Dalla cultura alla natura fino al divertimento. Langkawi lascerà gli appassionati dello shopping a bocca aperta: zona duty-free fin dal 1986, l’isola rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che possono acquistare grandi marche a un prezzo conveniente in centri commerciali moderni o negozietti di artigianato tipico locale.

Realtà dinamica e in pieno sviluppo, l’isola è capace di offrire tutti i comfort ai visitatori senza rinnegare l’autenticità della Malesia tra villaggi costieri, ampie risaie e una fauna unica. Il punto panoramico più bello? Senza dubbio in cima al Monte Mat Cincag dal quale, nei giorni più limpidi, vedrete addirittura i Paesi circostanti tra cui la Thailandia a Nord e l’Indonesia a Sud-Est.