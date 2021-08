Amarsi in Italia: 5 luoghi dove scattare selfie romantici

editato in: da

Che l’Italia sia ricca di luoghi suggestivi che inneggiano all’amore è cosa nota, ma se state andando alla ricerca di luoghi dove scattare selfie romantici dovete proprio fermarvi e dare un’occhiata alle mete incantevoli che seguono.

Da Nord a Sud, il Belpaese nasconde degli scorci che ben si prestano alla celebrazione dell’amore: borghi medievali, spiagge, boschi e chi più ne ha più ne metta. Selezionarne solo alcune è davvero difficile, ma la verità è che le destinazioni suggerite brillano di una luce particolare, che fa sentire immersi in un’atmosfera rosa da manuale. Scopriamoli insieme.

Lago di Braies

Fino a qualche anno fa il Lago di Braies era poco conosciuto. Incastonato tra le Dolomiti è un vero e proprio gioiello luminoso le cui sfumature tra lo smeraldo e il turchese erano destinate agli occhi di coloro che frequentavano in modo assiduo il Parco Naturale Fanes Senes Braies.

Tutto è cambiato con la fiction Un passo dal cielo, che lo ha reso noto all’Italia intera e, di conseguenza, ha portato sul luogo sempre più visitatori. Per i suoi colori e per la sua atmosfera magica a tutte le ore del giorno, il Lago di Braies è perfetto per scattare un selfie romantico: basta trovare la giusta angolazione per immortalare in un colpo solo la bellezza dei sentimenti e quella di uno scorcio naturale unico.

Porto Venere

Porto Venere è una delle mete d’elezione per gli innamorati. Chi desidera passare un weekend romantico con la sua dolce metà non sbaglia a scegliere questo incantevole Comune Ligure, inserito tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco con Tino, Tinetto, Palmaria e le Cinque Terre.

L’intera cittadina si presta a selfie romantici: si possono scattare foto magnifiche recandosi al porticciolo e posando di fronte alle case dalle tinte color pastello o ci si può recare sul promontorio per uno scatto con lo sfondo del Golfo dei Poeti. Qualsiasi sia la scelta, il risultato è assicurato.

Capri

Diciamolo pure: non servirebbe spiegare perché Capri rientra perfettamente tra i luoghi dove scattare selfie romantici. Ogni scorcio di quest’isola preziosa è un canto ai sentimenti, un viaggio nelle emozioni che si rende complice di primi baci, colpi di fulmine, di promesse d’eterno amore e di proposte di matrimonio.

Come in un circolo virtuoso, la bellezza ispira bellezza. Così trovandosi a Capri ci si ritrova ebbri d’amore. Non ci sono, dunque, dei posti specifici dove scattare dei selfie romantici perché ogni scorcio si presta: dai balconcini rocciosi alle alture, dalle spiagge più nascoste alla Grotta Azzurra. Semplicemente, la location perfetta.

Castello di Gradara

L’amore, si sa, è un sentimento complicato, che fa sospirare, e la letteratura ce lo insegna bene. Proprio per un riferimento letterario il Castello di Gradara, che sorge sulla sommità di una collina in provincia di Pesaro e Urbino, è decisamente uno dei luoghi dove scattare selfie romantici.

Di quale riferimento letterario parliamo, nello specifico? Nientemeno che della Divina Commedia e dell’amore più tribolato dell’opera di Dante: quello tra Paolo e Francesca. Sì, perché leggenda vuole che proprio questo castello abbia fatto da sfondo alla tragica vicenda che unì le due anime in un sentimento eterno. Davvero emozionante.

Marzamemi

Terminiamo il nostro viaggio tra i luoghi dove scattare selfie romantici con un Comune siciliano che attira migliaia di turisti ogni anno: Marzamemi. Per i suoi colori e le sue atmosfere retrò il paesino è diventato un luogo fotografatissimo e super instagrammabile.

Va da sé, dunque, che si presti benissimo anche per i selfie romantici. Se possiamo darvi un consiglio, però, più che scattare selfie di fronte alle (gettonatissime) porte blu, volgete lo sguardo verso il mare: il porticciolo al tramonto è talmente tanto suggestivo da lasciare senza fiato.