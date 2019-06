Le mete migliori per una vacanza low cost in Italia ad agosto 2019

editato in: da

Il periodo delle grandi decisioni è arrivato: è ora di scegliere la propria destinazione per le vacanze, per darsi l’opportunità di rilassarsi un po’ e per ricaricare le energie per gli impegni futuri. Se quest’anno avete un budget limitato e desiderate scoprire maggiormente tutte le bellezze che il nostro bel paese può offrire, forse è il caso di puntare a delle vacanze low cost per agosto, senza rinunciare al comfort del mare e della spiaggia. In questo articolo di SìViaggia vi consigliamo 5 mete dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco, rimanendo in Italia per godersela al 100% anche nei panni di “turista”. Vediamo insieme quali sono!

Dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco nel 2019

Pensate che fare le vacanze ad agosto in Italia sia noioso, se di dispone di poco budget? Forse non avete mai preso in considerazione queste mete che stiamo per proporvi, perfette sia per chi ama il mare che per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso.

Bellaria Igea Marina: vivacità e divertimento

Il mare, la spiaggia, il sole, gli stabilimenti balneari e la brezza: se proprio non potete fare a meno di tutto questo, significa che le vostre vacanze low cost per agosto devono necessariamente puntare verso un luogo come Bellaria Igea Marina. A pochissimi chilometri dalle più conosciute (e molto più caotiche e rumorose) Rimini e Riccione, Bellaria e Igea regalano ai turisti strutture perfette sia per chi è in vacanza in coppia sia per le famiglie con bambini.

Vitale ed energica, una vacanza a Bellaria-Igea Marina è il perfetto compromesso per immergersi in occasioni di svago, divertimento e relax al contempo. Nettamente più abbordabile ed economica di Riccione e Rimini, la vacanza a Bellaria-Igea Marina accontenterà a pieno gli amanti del mare: sono ben 7 anni, infatti, che si aggiudicano la Bandiera Blu.

Sirolo: alla scoperta delle Marche

Per le vostre vacanze low cost in agosto e per spendere poco scoprendo località deliziose, affascinanti e peculiari, potete puntare alle Marche. Spesso presa sottogamba, la regione delle Marche regala invece splendidi mari e spiagge curate a portata di diverse esigenze. Sulla Riviera del Conero troverete Sirolo, una città che saprà sorprendervi per i suoi stabilimenti balneari, per i tanti ristorantini che offrono solo il meglio della tradizione eno-gastronomica marchigiana e non solo.

Sirolo – anch’essa premiata con Bandiera Blu – è arricchita da una delle spiagge più belle di tutte le Marche: la Spiaggia Urbani. Una lingua di sabbia a forma di mezzaluna lambita da un mare cristallino, circondata dalle montagne e dalla natura incontaminata. Non solo Sirolo, ma tutte le diverse località delle Marche permettono di risparmiare e di non mettere eccessivamente mano al portafoglio. Provare per credere!

Il Salento low cost: Ugento e Torre San Giovanni

Credete che Salento non possa fare rima con low cost? Basta sapere dove andare! Certo, agosto non è forse il mese più economico di tutti, ma persino nella gettonatissima e splendida zona del Salento esistono dei luoghi dove poter spendere davvero poco. Uno di questi è Ugento, una località turistica in provincia di Lecce che nulla ha da invidiare alle altre più rinomate. Qui e a Torre San Giovanni, vicino le “Maldive del Salento”, potrete trovare appartamenti in affitto a prezzi ragionevoli, Hotel a gestione famigliare e soluzioni economiche per trascorrere una o due settimane godendovi il Salento a 360°.

Alicudi e Filicudi: la Sicilia low cost

Le ultime due tappe che vi consigliamo per le vostre vacanze low cost ad agosto per questo 2019 sono Alicudi e Filicudi, isole meno conosciute della Sicilia ma veri e propri piccoli gioielli di bellezza. Alicudi e Filicudi, nelle Eolie, sono caratteristiche e raggiungibili unicamente via mare. Entrambe le mete sono dedicate a chi ama il contatto con la natura e mal sopporta il caos e la vita mondana. Riservate, magnetiche e misteriose come due belle donne, Alicudi e Filicudi – isole quasi gemelle – vi mostreranno un lato della Sicilia a molti ancora sconosciuto, donandovi attimi di puro benessere e relax.