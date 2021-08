L’Italia è la regina dei parchi divertimento: eccone 5 da non perdere

editato in: da

Giostre, colori accesi, musica, adrenalina, relax: i parchi divertimento in Italia sono la soluzione ideale non solo per chi vuole fare un viaggio in famiglia, ma anche per coloro che vogliono tornare bambini. Non esiste, infatti, una sola età per godersi le attrazioni di diverso tipo e genere disseminate lungo la Penisola e sistemate all’interno di location tutte da scoprire.

Partendo dal presupposto che ogni singolo parco ha il suo fascino e i suoi meriti e che non ce n’è uno davvero “migliore” di altri, perché ognuno è straordinario nella sua unicità e per le sue declinazioni del divertimento, oggi vi accompagniamo in un viaggio alla scoperta dei cinque must, quelli che proprio non si possono perdere. Pronti? Via!

Gardaland

Inaugurato nel 1974, Gardaland è uno dei parchi divertimento più amati d’Italia. Negli ultimi mesi ha accolto il Legoland Water Park, arricchendo quella che era già un’offerta straordinaria in termini di intrattenimento, show e spettacolo.

Gardaland si sviluppa in cinque grandi aree tematiche: Fantasy Kingdom, Zona Medioevale, Villaggio Inglese, Souk Arabo e Rio Bravo. Camminare lungo strade e viottoli è già di per se una vera magia, con scenari che cambiano continuamente e momenti di intrattenimento che accattivano e sorprendono.

Le sue attrazioni sono trasversali: si va dal classico trenino che percorre tutto il parco ai roller coaster più scatenati, passando per viaggi nella realtà aumentata, per proiezioni in 4d e chi più ne ha più ne metta. Un suggerimento: se decidete di andarci non perdetevi SeaLife, acquario annesso al parco che vi lascerà davvero a bocca aperta.

Cinecittà World

Precisamente come Gardaland, neanche Cinecittà World avrebbe bisogno di presentazioni, ma eccoci qui: si trova a Castel Romano ed è interamente incentrato sul mondo del cinema e della televisione. Non a caso è nato dal sodalizio tra Diego Della Valle, Aurelio De Laurentiis e Luigi Abete, che hanno immaginato questo luogo come il punto d’incontro tra il set e il pubblico.

Cinecittà World conta su 40 attrazioni suddivise in sette suggestive aree tematiche: Il Regno dei Ghiacci, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, AquaWorld e CinecittàWorld. L’ultima area porta proprio il nome del parco e non è un caso, perché è il suo cuore pulsante: si possono visitare mostre dedicate al mondo del cinema, osservare delle straordinarie fontane danzanti e lasciarsi trasportare nel Cine-Tour, un percorso tra i set dei kolossal che hanno fatto la storia del Cinema.

Mirabilandia

Fantasia, tocchi di magia, acqua e velocità. Mirabilandia ha una vocazione specifica: quella di stupire tutti coloro che vi si addentrano. D’altronde è il parco divertimenti più grande d’Italia, con una superficie che occupa circa 850.000 metri quadri. Visitarlo significa fare a tutti gli effetti un viaggio nella fantasia, soddisfacendo i desideri che tutti abbiamo espresso quando eravamo bambini.

Il parco è diviso in due macroaree: da una parte il parco tematico e dell’altro Mirabilandia Beach. Il primo ospita tutte le attrazioni “classiche”, mentre il secondo è un vero e proprio parco acquatico che si sviluppa tra spiagge artificiali, scivoli acquatici e piscine di ogni profondità.

Le aree tematiche di Mirabilandia sono sette: Route 66, Far West Valley, Ducati World, Dinoland, Adventureland e Bimbopoli. Le attrazioni hanno diverse intensità, che vanno da quella moderata, adatta a tutte le età, a quella più estrema, indicata per teenager e adulti, in un crescendo di montagne russe, tuffi a velocità impressionanti e viaggi nel terrore davvero da manuale.

Etnaland

Etnaland è il parco divertimenti che più si distingue nel Sud Italia. Come si può ben immaginare dal nome si trova in Sicilia, vicino all’Etna, ed è entrato a pieno titolo tra i parchi divertimento e acquatici più belli d’Italia. Etnaland si divide in due grandi macroaree (un po’ come Mirabilandia): da una parte si trova il ThemePark e dall’altra l’Acquapark.

Il Themepark è suddiviso in cinque diverse aree: Sognare, Roteare, Volare, Esplorare e Sfidare. Ognuna di queste aree ha delle specifiche ambientazioni che vanno a segnalare anche la crescente intensità delle attrazioni, che da più soft diventano via via più estreme.

L’Acquapark è invece un perfetto parco acquatico e anche qui le attrazioni sono per tutti i gusti: ci si può godere il relax della Laguna o fare un tuffo ad alta velocità con il Jungle Splash, così come si può optare per acquascivoli di diverse altezze.

Magicland

Infine, non poteva mancare Magicland, parco dei divertimenti di Roma Valmontone. Inaugurato nel 2011 ha avuto una storia un po’ tribolata e ha cambiato immagine diverse volte, ma il suo cuore rimane vivo e pulsante: immerso nel verde, conta molte attrazioni per tutti i gusti ed è davvero un sogno ad occhi aperti.