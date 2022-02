Il viaggio a Manchester che vi cambierà la vita

Dimentica l’animo spigoloso e l’atmosfera sobria dei decenni passati. Manchester ha da tempo cambiato pelle ed è diventata una città energica, giovane e interessante, con una scena musicale e culturale di tutto rispetto e una vita notturna da far invidia alle più grandi metropoli.

Luogo di nascita della rivoluzione industriale, Manchester ha vissuto un lungo periodo di inerzia prima di ritrovare la sua nuova vocazione, puntando sul design, sulla tecnologia, sul turismo più inclusivo e sostenibile, fino a diventare una meta ospitale, cosmopolita e gay friendly.

Dalle università che attirano studenti da tutto il mondo, al gay village di Canal Street, passando per gli stadi di calcio, vera e propria religione per la popolazione cittadina, che divide il tifo tra le due squadre Manchester City e Manchester United, l’atmosfera cosmopolita si fonde con l’animo più classico dei musei e della Cattedrale, creando un mix originale e imperdibile.

Se hai voglia di ricaricare le energie circondato da “24 Hour Party People” o stai programmando un weekend all’insegna della buona musica e del buon cibo, non puoi non scegliere Manchester: ti aspetta un viaggio che ti cambierà la vita.

Manchester per i music lover

Sarà per il suo dinamismo, per essere stata incrocio di commerci e civiltà o solo per qualche fortunata coincidenza, dagli anni ’70 a oggi Manchester ha accumulato un’eredità musicale importantissima. Lo sanno bene i fan dei The Smiths, Joy Division, The Stone Roses o degli Oasis che non perdono occasione per prenotare uno dei Manchester Music Tour alla scoperta dei luoghi iconici in cui hanno suonato e composto i loro idoli.

Ogni anno, i festival cittadini ospitano centinaia di artisti e riescono a soddisfare gli amanti di qualsiasi genere musicale. Tra gli eventi da non perdere, il leggendario Manchester Jazz Festival, il Manchester Folk Festival con la migliore musica tradizionale e il Neighborhood Festival per conoscere gli artisti locali. E se sei un raver non perdere The Warehouse Project che organizza il più grande evento di musica elettronica del Regno Unito e lancia i migliori artisti del settore.

Manchester è anche la città dei club e delle location storiche più belle e interessanti in cui ascoltare musica dal vivo. Tra i locali più di tendenza: il Band on the wall, vecchia fabbrica tessile del XIX secolo trasformata una decina di anni fa in uno dei locali più popolari della città, con un notevole bar degli anni ’30 e la grandissima pista da ballo; The Bridgewater Hall che dietro le vetrate luccicanti ospita i migliori artisti di musica classica del globo e il Gorilla, locale hipster seminascosto dalla ferrovia che offre concerti di musica sperimentale oltre a una delle migliori cucine vegetariane della città.

Manchester per i food lover

La notizia non ti sorprenderà: nel Regno Unito ormai si mangia benissimo. Manchester saprà stupirti con la sua attenzione per la sostenibilità, le sue proposte meat free e la grande quantità di wine bar, pub e microbirrifici.

Le tre tappe per gli amanti del buon cibo assolutamente da non perdere:

Il Scranchester food tour, una passeggiata in 8 tappe (segretissime fino al momento dell’arrivo) alla scoperta dei migliori posti della città in cui mangiare e rilassarsi. Il miglior cibo etnico unito a quello della tradizione locale. Ogni tour prevede soste differenti, da provare e riprovare.

Una cena con vista al rooftop dell’Hotel Football per godere della vista della città e del suo monumento più amato: lo stadio Old Trafford.

Una giornata a Escape to Freight Island, luogo magico nato dalla riqualificazione di un vecchio magazzino affacciato su un canale che oggi ospita cocktail bar, numerosi ristoranti con cucine dal mondo, intrattenimento e musica dal vivo.

Prima di ripartire, approfitta per un giro sul canale a bordo del lussuoso Manchester’s Vatten Hus: a metà tra una barca e un hotel, è la location ideale per i tuoi scatti più instragrammabili.

Ogni momento dell’anno è ideale per visitare Manchester. Per maggiori informazioni sulla città e i suoi dintorni, visita il sito Visit Britain.