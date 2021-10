Alloggi con vista per un autunno da sogno

Quando parliamo dell’autunno, non possiamo non pensare a quella meravigliosa visione che si spalanca davanti a noi quando le foglie cadono lentamente danzando e gli alberi si tingono dei colori più belli. La verità è che questa è una stagione magica, capace di incantarci come poche altre cose al mondo.

Durante questo periodo, anche un semplice viaggio breve fuori porta può trasformarsi in un’incredibile esperienza. È questa l’occasione migliore per scoprire e riscoprire alcune delle città più belle del mondo che indossano i vestiti e i profumi dell’autunno.

Un occhio di riguardo va all’alloggio, però, perché come sempre può caratterizzare l’intera avventura. Ed è da questa consapevolezza che Condé Nast Johansens ha selezionato alcuni soggiorni con le viste più belle d’Italia da contemplare in autunno, per connettersi con se stessi, per ritrovarsi, per rilassarsi, trarre ispirazione e rigenerarsi. Scopriamoli insieme.

Uno dei luoghi più incantati d’Italia si trova lì, tra le rive del Lago di Garda. Stiamo parlando del Lefay Resort & SPA, primo resort 5 stelle lusso del Lago di Garda, che si estende all’interno di un parco naturale di 11 ettari. Questa struttura offre una delle esperienze più incredibili con vista autunno tra benessere e gastronomia gourmet.

Ci spostiamo ora a Merano per vivere un soggiorno all’interno di un luogo incantato e fiabesco. Stiamo parlando del Castel Fragsburg, un rifugio incorniciato dallo splendore incontaminato della natura.

Arroccata su un promontorio roccioso, sospesa tra cielo e terra, questa struttura ricettiva a 5 stelle è immersa in un giardino di 50.000 m². Il panorama, che è di per se già straordinario, in autunno diventa ancora più sorprendente grazie alle mille sfumature del rosso, giallo e arancione che la natura assume.

C’è sempre un buon motivo per visitare Venezia, soprattutto quando arriva l’autunno. È questa l’occasione migliore per prenotare una stanza all’interno di un lussuoso palazzo ottocentesco sui piccoli canali di San Marco. Se state cercando un alloggio esclusivo ed elegante, per un break d’autunno, l’Hotel Corte di Gabriela è quello che fa per voi. La vista è assicurata.

L’ultima della nostra destinazione per un break d’autunno si trova tra le colline sinuose e suggestive della campagna toscana, a pochi chilometri da Volterra e San Gimignano, incluse rispettivamente nel patrimonio culturale e naturale dell’Unesco. Qui troviamo la tenuta Borgo Pignano, una struttura ricettiva sorta su un antico borgo di origine etrusca, che oggi è un hotel con una delle viste più magiche del nostro Paese.