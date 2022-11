Guida di Stoccolma, viaggio alla scoperta della capitale della Svezia

Situata a sud est del territorio scandinavo e costituita da 14 isole e 57 ponti, Stoccolma è una delle città davvero particolari, considerata fra le più belle della zona grazie alla sua posizione geografica e ai suoi maestosi monumenti testimoni di una lunga storia.

La capitale della Svezia, infatti, coniuga lo stile di vita nordico, la modernità, la cultura green e i progetti d’avanguardia con luoghi senza tempo come Gamla Stan, area simbolo e considerata il centro storico medievale della città.

Una città che accoglie armoniosamente natura, canali e urbanizzazione, dove le aree pedonali sono tante, dove il traffico è regolato e allontanato da alcuni quartieri, dove vivere passato, presente e futuro contemporaneamente.

Dalla città vecchia, Gamla Stan, la città ha avuto la sua espansione sulle altre isole, un tempo considerate borghi periferici e oggi parte integrante della città. La “City” quartiere economico, moderno e vivace, fu una delle prime aeree ad espandersi al di fuori della città vecchia ed oggi è il cuore pulsante della città, con molti bar, ristoranti, centri commerciali, l’Accademia delle belle arti e centri culturali. Impossibile non passare qui!

Girare la città è facile grazie ai numerosi mezzi pubblici; da non dimenticare sono alcune fermate della metropolitana: vere opere d’arte da ammirare e in cui soffermarsi prima di salire sul treno in arrivo! Infine, un giorno in bicicletta o un giro in battello permette di ammirare ogni angolo e scorcio senza perdersi nulla.

Quando andare a Stoccolma: clima

Trovandosi a nord dell’Europa e affacciata sul Mar Baltico, a Stoccolma il clima è un mix tra il baltico e il continentale. In inverno le temperature scendono sotto lo zero e le correnti fredde sono frequenti ma in estate le giornate sono miti e si raggiungono anche i 23/25 gradi grazie alle correnti atlantiche.

Cosa vedere a Stoccolma

Musei, esposizioni d’arte, palazzi sontuosi e residenze d’epoca; la scelta dei monumenti più importanti non è facile. Qui di seguito, dunque, vi suggeriamo tre dei tanti luoghi da visitare, simboli di Stoccolma e davvero imperdibili.

Gamla Stam: la città vecchia racchiude architettura, folclore e storia. Trascorrere alcune ore in questa parte della città è un must! Partendo dalla piazza Stotorget, dove si possono ammirare le coloratissime case medievali, si prosegue per ammirare la Cattedrale Storkyrkan, visitare il Museo Nobel ed il Palazzo Reale, fino a perdersi nelle piccole vie come Marten Trotzigs Gränd, considerata tra le vie più strette del mondo.

Palazzo Reale: situato a Gamla Stan, il Palazzo Reale è uno dei simboli della città e di tutta la Svezia. Attualmente non è la residenza ufficiale del Re di Svezia ma qui sono ancora attivi gli uffici governativi, è dunque una delle sedi di lavoro. Il Palazzo ha oltre 600 stanze ed è visitabile. Tra le stanze più interessanti segnaliamo gli appartamenti di stato, la biblioteca Bernadotte, e la Rikssalen dove ammirare il trono della regina Cristina. Ogni giorno, inoltre, fuori dall’ingresso del palazzo, viene effettuato il cambio della guarda, sempre affascinante da vedere.

Skansen: situato sull’isola di Djurgården, vicinissima al centro città e con una vista panoramica su tutta Stoccolma, si tratta del museo all’aperto più antico del mondo ed ospita un vero e proprio paese d’altri tempi. Passeggiando tra strade, giardini e piccole piazzette, è come vivere in un’altra epoca, letteralmente sbalzati nel passato! Piccole case antiche e fattorie secolari sono state portate in questo luogo come veri reperti storici, statue ed altri preziosi simboli del passato si trovano qui per essere ammirati e vissuti tutti insieme. Molto piacevole, anche per i bambini, che potranno anche notare nelle case, personaggi in abiti storici vivere la “quotidianità” di un tempo.

Castello di Drottningholm: è lo spettacolare castello, residenza dei reali di Svezia. Situato fuori dalla città è comunque facilmente raggiungibile in metro, bici, battello o bus. Il castello, opera di pregio sia per la sua architettura che per la maestosità delle sue stanze, è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì, sia autonomamente che con tour guidato.

Come arrivare a Stoccolma

Voli di linea e low cost permettono di raggiungere Stoccolma dai principali aeroporti italiani in circa 2 ore e mezzo da Milano, 3 ore e mezzo da Roma.

Come spostarsi a Stoccolma

I mezzi pubblici sono numerosi, efficienti e coprono tutte le zone della città e della periferia: autobus, treni e 2 linee di metropolitana e battelli. Gli aeroporti della città sono 2: Arlanda e Skavsta. Dal primo si può raggiungere il centro con servizio di bus navetta o con il treno, più veloce. Da Svavsta esiste solo il servizio bus. Esiste un terzo aeroporto, Bromma, vicinissimo al centro città, dedicato solo ai voli nazionali.

Dove dormire a Stoccolma

Hotel ma non solo. Le opportunità di soggiorno a Stoccolma sono davvero tantissime. Affittacamere, ostelli, B&B ma anche campeggi appena fuori città. I collegamenti con i mezzi sono capillari ed efficienti, pertanto non è necessario alloggiare nel centro storico o nella City, dove i costi degli hotel sono più elevati, per vivere comodamente la città.

Cosa mangiare a Stoccolma

Salmone, affumicato o cotto con verdure

Ärtsoppa med fläsk: zuppa con piselli e carne

Kroppkakor: gnocchi di patate con pancetta affumicata e marmellata di frutti rossi

Kanelbullar: fagottini dolci alla cannella

Documenti per viaggiare a Stoccolma

La Svezia è parte della comunità Europea, dunque per entrare nel paese dall’Italia è sufficiente la carta di identità in corso di validità.

Stoccolma informazioni turistiche

Valuta: SEK – Corona svedese

Lingua: svedese, inglese

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 230V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia a Stoccolma – Tel: 0046 8 545 671 00 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

Cosa vedere nei dintorni di Stoccolma

I luoghi insoliti da vedere a Stoccolma

