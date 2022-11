Guida di Sofia, viaggio alla scoperta della capitale della Bulgaria

Capitale della Bulgaria, Sofia è una città raccolta, che per la sua posizione geografica è stata luogo di passaggio tra occidente ed oriente sin dall’antichità. Molti sono infatti i reperti archeologici trovati nel corso dei secoli a testimonianza della sua lunghissimo storia.

Anche nei secoli più recenti l’avvicendarsi di popoli diversi ha inciso sull’architettura di Sofia, dall’Impero Ottomano a quello Russo, sino all’avvicinamento odierno all’Europa ed ai continui mutamenti urbani.

Non mancano dunque le opportunità di effettuare visite interessanti, dove le diverse culture sono presenti nelle opere, nelle chiese e nei monumenti, in un mix di stili diversi. È facile anche concedersi pranzi e cene in ottimi ristoranti e di assaporare l’atmosfera locale sia di giorno che di sera.

Quando andare a Sofia: clima

Il clima è continentale, con inverni molto freddi e nevicate abbondanti. I mesi primaverili sono più gradevoli ma freschi, in estate il clima è piacevole, caldo ma la sera la temperatura scende notevolmente.

Cosa vedere a Sofia

Tra tutte le attrazioni turistiche che vi abbiamo indicato, certamente da non perdere sono:

Cattedrale di Aleksandr Nevskij: è uno dei luoghi simbolo della città. Costruita alla fine del 1800 fu rinominata più di un secolo dopo in memoria Alexander Nevski. eroe militare russo. Lo stile neobizantino della Chiesa e le sue decorazioni interne la rendono un gioiello per gli amanti dell’arte.

La Chiesa di Boyana (Bojana): La chiesa di Boyana è un piccolo gioiello medievale che conserva un ciclo di affreschi della metà del XIII secolo, dei quali il nome dell’artista andò perduto nei secoli.

Come arrivare a Sofia

Il modo più veloce per raggiungere Sofia dall’Italia è con l’aereo. I voli sono operati da più di una compagnia low-cost e da voli di linea, sia da Milano che da Roma. La durata del volo da Milano è di 2 ore, un poco meno da Roma.

I voli low-cost arrivano al Terminal 1 dell’aeroporto di Sofia, i voli di linea al Terminal 2. Un servizio bus navetta collega con frequenza i due terminal. Dal Terminal 2 è possibile prendere la metropolitana che conduce in circa 30 minuti al centro città.

In alternativa è presente il servizio pubblico di bus che passa in entrambi i terminal e arriva poco fuori dal centro città. Dal capolinea è dunque necessario avvicinarsi al centro con la metropolitana.

Infine, i taxi sono numerosi in aeroporto ed hanno un costo contenuto.

Come spostarsi a Sofia

Metropolitana: aperta dalle 5 a mezzanotte, 3 linee che collegano i punti principali della città e le aree periferiche, incluso l’aeroporto. La metropolitana dall’aeroporto, parte dal Terminal 2 e arriva in centro in 25 minuti. Dopo le 23.00 è presente servizio di bus navetta.

Bus e Tram: numerosi in città con passaggi frequenti durante il giorno, ridotti nelle ore notturne.

Il centro di Sofia è piuttosto raccolto e si può visitare a piedi senza utilizzare mezzi pubblici o taxi.

Dove dormire a Sofia

Sofia propone sistemazioni alberghiere per ogni necessità di comfort e di prezzo. Dagli hotel 5 stelle ai B&B o gli appartamenti. La zona migliore dove soggiornare è certamente il centro, tra Vitosha Boulevard e la zona di Serdika così da potersi muovere a piedi con facilità. Gli hotel fuori dal centro hanno costi inferiori e sono comunque quasi tutti ben collegati al centro da bus, tram o metro. Per chi è solo di passaggio ci sono inoltre diversi hotel nei pressi dell’aeroporto.

Cosa mangiare a Sofia

Zuppe: calde, fredde, di fagioli, di carne o di verdure

Banitsa: strati di pasta ripieni di vari ingredienti, solitamente uova e formaggi

Sarmi: involtino una foglia di vite o in foglia di cavolo secondo la stagione

Patatnik: frittata con patate grattugiate, formaggio, uova, spezie, cipolla, sale, pepe e menta

Documenti per viaggiare a Sofia

La Bulgaria fa parte dell’Unione Europea, dunque per andare a Sofia è sufficiente la carta di identità, elettronica o cartacea, in corso di validità. La Bulgaria, pur facendo parte dell’Unione Europea non è ancora in area Schengen, pertanto i passeggeri in arrivo dall’Italia dovranno passare il controllo documenti prima di uscire dall’aeroporto.

Sofia informazioni turistiche

Valuta: BGN – Lev bulgaro

Lingua: bulgaro

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia – Tel: 0035 929217300 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

Cosa vedere nei dintorni di Sofia

I luoghi insoliti da vedere a Sofia

