Guida di Sarajevo, viaggio alla scoperta della capitale della Bosnia-Erzegovina

Capitale della Bosnia-Erzegovina, Sarajevo si trova nelle Alpi Dinariche, attraversata dal fiume Milacka, circondata da colline e montagne. Uno scenario naturale di grande impatto che ha aiutato la città nella sua ripresa dalla guerra di 20 anni fa, di cui ancora porta i segni.

I suoi abitanti sono accoglienti e oggi vivono pacificamente facendo convivere religioni e culture diverse. La città vecchia ha il suo fascino con le sue antiche case e i monumenti, mentre negli anni recenti nuove case e costruzioni moderne hanno dato il via ad una ripresa importante dopo anni di sofferenze. L’assedio di Sarajevo ha fatto il giro del mondo e gli abitanti hanno colorato di rosso i fori dei mortai per non dimenticare chiamandole “rose”.

Bellissimo è ammirare la città nel suo insieme cercando un punto alto in grado di regalare un grande panorama come le mura del Bastione Giallo o la Torre Avaz.

Di certo ci sono molti punti interessanti da vedere e luoghi da vivere a Sarajevo: il centro storico, le numerose moschee, la Cattedrale Cattolica, il mercato, il Tunnel della salvezza e molto altro ancora. Il cibo e le tradizioni mescolano usanze europee e turche e l’atmosfera è sempre affascinante.

Quando andare a Sarajevo: clima

Il clima è continentale e molto piovoso. In inverno le temperature possono scendere ben sotto lo zero e in estate difficilmente ci sono giornate torride.

Cosa vedere a Sarajevo

Quartiere turco Baščaršija: è la parte più antica della città e quella con più monumenti e luoghi da visitare. Un quartiere che in realtà è una città nella città, il cuore pulsante della vita cittadina. Qui sarà possibile passeggiare tra le vie strette, scoprire diverse moschee affiancate da chiese ortodosse, musei ed esposizioni. Sempre nel quartiere è possibile dedicarsi allo shopping nella via pedonale Ferhadija o sorseggiare un buon caffè in uno dei numerosi bar. Vicino alla piazza centrale da visitare è la Bašcaršija Mosque.

Il mercato Baščaršija e la fontana Sebilj: simbolo storico del quartiere Baščaršija è il mercato, che mostra ancora il carattere multietnico dei suoi bazar, in stile ottomano. Da vedere è anche la fontana di Sebili si trova al centro della piazza principale, predominante con il suo stile moresco e un po’ arabeggiante, realizzata dall’architetto Alexander Wittek.

Come arrivare a Sarajevo

Sarajevo è raggiungibile in aereo dall’Italia prevedendo uno scalo in Europa, secondo la compagnia aerea prescelta. I voli più frequenti sono con Austrian Airlines e Lufthansa. In alternativa è possibile arrivare a Sarajevo con auto o bus, passando per la Slovenia e la Croazia oppure in treno, prevendendo sempre cambi treno in Slovenia.

Come spostarsi a Sarajevo

Per raggiungere il centro città dall’aeroporto direttamente è possibile utilizzare solo i taxi. Non è presente un servizio dedicato per collegare, senza cambio di mezzi, il centro città con l’aeroporto. In città le linee di tram sono diverse e collegano efficientemente una parte della città all’altra. Vi sono inoltre linee di bus dal centro della città sino in periferia. I biglietti del tram e dei bus sono acquistabili nei pressi delle fermate.

Dove dormire a Sarajevo

Gli hotel e affittacamere in città sono piuttosto convenienti rispetto alle altre città europee. Soggiornando in centro, nel quartiere della La Baščaršija, sarà facile poter visitare la città. Ottima alternativa è il “centar”, il punto tra la città vecchia e la sua parte moderna.

Cosa mangiare a Sarajevo

Ćevapi: polpettine di carne mista

Burek: simili ai nostri cannelloni ma con pasta sfoglia

Dolma: verdure ripiene di carne

Bósanski lónac: spezzatino di carne di manzo e agnello, con verdure

Documenti per viaggiare a Sarajevo

Per entrare in Bosnia Erzegovina è sufficiente la carta di identità (cartacea o elettronica) valida per l’espatrio o il passaporto.

Sarajevo informazioni turistiche

Valuta: BAM – Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina

Lingua: bosniaco, croato, serbo

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 220-240V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia in Bosnia ed Erzegovina, Cekalusa 39 – Tel: 00387 33 218021 / 00387 33 218022 / 00387 33 203960

Cosa vedere nei dintorni di Sarajevo

