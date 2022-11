Guida di Riga, viaggio alla scoperta della capitale della Lettonia

Riga, capitale della Lettonia, affacciata sul Mar Baltico ed attraversata dalla foce del fiume Daugava è una città affascinante, capace di offrire ai suoi visitatori molte attrazioni storiche e culturali. È il centro commerciale e politico della Lettonia e la città più grande dei paesi baltici. La storia della città vede la sua nascita nel XII secolo dal clero tedesco e successive dominazioni svedesi e russe. Nei primi anni del 1900 la città e tutta la Lettonia conquistarono la loro definitiva indipendenza.

Testimonianze del passato sono ancora presenti nell’architettura, nei monumenti e nelle abitudini dei suoi abitanti. Il centro storico è medievale ma l’insieme della città spicca per la bellezza dei suoi edifici Art Nouveau.

Oltre all’arte e alla cultura Riga propone numerosi locali notturni ristoranti, bar molti dei quali concentrati nella bellissima Piazza Livu.

Cosa vedere a Riga

Cattedrale di Riga: è il Duomo, costruito originariamente nel 1200 in stile romanico dal fondatore della città, il vescovo Albert. La Cattedrale subì diversi danni e conseguenti ricostruzioni modificandosi nell’aspetto, nello stile ed anche nelle dimensioni grazie agli ampliamenti effettuati nel 1400. Oggi è un mix di stili, dal romanico al gotico al barocco. Spettacolare è l’organo che risale alla metà dell’800 ed è tra i più grandi d’Europa. Spettacolare ed ancora funzionante. La Cattedrale è aperta tutti i giorni con orari diurni (da verificare secondo le stagioni).

Casa del gatto – Friedrich Scheffel: La costruzione è così chiamata per via dei gatti che ci sono sulle cime delle torrette. I gatti sembrano avvinghiati per non cadere ma, a ben guardare, mostrano entrambi il posteriore nella stessa direzione.

Come arrivare a Riga

Riga è collegata all’Italia con voli di linea, con scalo, e voli low cost diretti dalle principali città italiane. Dall’aeroporto è facile arrivare in centro grazie al servizio di bus navetta. Riga è anche un porto importante del Mar Baltico. Se siete in crociera nel mare del nord è possibile che sua tra le vostre tappe.

Come spostarsi a Riga

Riga dispone di una fitta rete di trasporti pubblici che comprende bus, filobus e tram. Ovunque ci si trovi è piuttosto agevole raggiungere il centro. Dall’aeroporto è possibile utilizzare 2 linee di bus per il centro città. Di notte la frequenza dei mezzi è molto ridotta e potrebbe essere utile prendere un taxi.

Dove dormire a Riga

La varietà delle strutture ricettive a Riga permette di trovare la giusta soluzione per tutte le necessità e budget. Cercate di verificare se non siete in centro, quali mezzi pubblici passano vicino al vostro hotel. Questa è certamente la migliore soluzione per alloggiare a costi ragionevoli e accedere al centro storico senza difficoltà. Ad esempio, molto amato è il quartiere Āgenskalns sull’altra sponda del fiume, pittoresco e comodo al centro grazie al tram.

Cosa mangiare a Riga

Le zuppe: di verdure o anche di pollo con l’aggiunta di formaggio. Famosa la zuppa chiamata borsch

Aringhe, al forno, in salsa o fritte

Speka Piradzini: fagotti di pane con pancetta e cipolle

Klingeris biscotti con uva, mandorle e zafferano

Documenti per viaggiare a Riga

I cittadini dell’Italia possono entrare in Lettonia senza il visto. Il documento richiesto è la Carta d’Identità o il Passaporto in corso di validità.

Riga informazioni turistiche

Valuta: EUR – Euro

Lingua: lettone, russo

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Soccorso stradale e polizia locale: 02 // Pronto soccorso: 03 // Vigili del fuoco: 01 // Servizio informazioni: 118

