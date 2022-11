Guida di Lussemburgo, viaggio alla scoperta della capitale del Lussemburgo

La città di Lussemburgo è la capitale dell’omonimo stato, il Granducato di Lussemburgo, tra Germania, Francia e Belgio, uno degli stati più piccoli d’Europa, eppure importante sia politicamente che per lo sviluppo della qualità di vita ed economica dei propri abitanti. Tutto il Lussemburgo è infatti considerato tra i paesi più ricchi del mondo.

La città si trova al centro dell’area di Gutland, un’area verdeggiante di valli e montagne. La parte alta appare come una città delle fiabe con le sue mura antiche, i campanili ed i tetti delle case. Al di sotto si trova la città bassa anch’essa ordinata e pittoresca separata dal centro storico dal fiume Alzette.

Da visitare numerosi palazzi e monumenti come il bellissimo palazzo che ospita il Museo della Banca, o Fort Thüngen o, ancora, l’Abbazia Neumünste. Non mancano musei a tema ed esposizioni temporanee. E per la sera, diversi quartieri sono noti per la numerosità di bar e ristoranti ma anche pub e birrerie, come il Clausen, quartiere a sud della città dove è presente anche una fabbrica della birra.

Lussemburgo, nonostante le sue antiche origini, le piccolissime dimensioni e l’aspetto fiabesco, è un membro dell’Unione Europea ed ha svolto politicamente un ruolo importante nella realizzazione di questo progetto.

Quando andare a Lussemburgo: clima

Lussemburgo si trova nell’Europa centro-nord, non lontano dal Mare del Nord, tra altopiani e colline. Il clima pertanto è influenzato sia dalla posizione che dal territorio. Il clima è dunque continentale ma in inverno le temperature sono più basse rispetto alle città pianeggianti, con abbondanti nevicate, e in estate il clima è sempre mite mai troppo caldo.

Cosa vedere a Lussemburgo

Museo della Banca: poiché il Lussemburgo ospita circa 200 istituti di credito, il Museo della Banca è un luogo davvero interessante da visitare per ripercorrere la storia economica della città e del Granducato.

Palazzo Granducale di Lussemburgo: da oltre un secolo è la residenza dei Granduchi del Lussemburgo, da dove vengono svolte le attività di amministrazione di tutto il Lussemburgo. L’edificio risale a metà del ‘500 ed ospita sale di grande interesse artistico come la Sala dei Nobili e la Camera dei Deputati. Il palazzo è aperto alle visite con orari e ingressi da prenotare.

Castello di Vianden: situato a circa un’ora dal centro di Lussemburgo, il Castello della omonima cittadina domina dall’alto tutta la città. Imponente e ancora in ottime condizioni, risale al secolo XI, con successive modifiche e ristrutturazioni. Da visitare anche le sue grandi sale all’interno e da non perdere la magnifica vista panoramica su tutta la valle.

Come arrivare a Lussemburgo

Dall’Italia è possibile raggiungere Lussemburgo in aereo con voli diretti low cost e di linea dai più importanti aeroporti italiani verso l’aeroporto di Findel. Da qui è presente il servizio di bus navetta per il centro città che dista meno di 10 km. Poiché non sempre questi voli sono disponibili, l’alternativa è volare su Francoforte, a circa 100 km di distanza, per poi proseguire con il servizio di bus che collega la città a Lussemburgo.

In alternativa è possibile arrivare in auto passando dalla Svizzera e poi dalla Francia. Da Milano la distanza è di circa 700 km.

In treno Lussemburgo è raggiungibile effettuando un cambio a Basilea in Germania o in Francia. Diverse linee di treni veloci francesi passano per Lussemburgo. Da verificare sono gli orari e le attese di cambio migliori in base alla propria città di provenienza.

Come spostarsi a Lussemburgo

Lussemburgo è dotato di un’ottima rete di linee bus che collegano i principali punti di interesse della città ed anche l’aeroporto. L’attesa dei bus è molto breve ed il servizio diurno è dalle 8 alle 20. Nelle ore serali sono presenti i Citynightbus. Presente anche la stazione ferroviaria per collegamenti con le altre città.

Dove dormire a Lussemburgo

La maggior parte degli hotel e alloggi sono situati nella parte bassa della città ma se volete soggiornare nella città vecchia, in alto troverete diverse proposte. I prezzi degli hotel non sono troppo elevati ma, come in tutte le città, molta differenza la fa il periodo prescelto.

Cosa mangiare a Lussemburgo

Gromperekichelcher: frittelle di patate grattugiate in salsa di mele

Il bouneschlupp: zuppa di fagioli, cipolle, verdire e pancetta

F’rell Am Rèisleck: trota in pastella in salsa di limone o di Riesling

Boxenmännchen: ciambelle dolci, senza farcitura o con cioccolato

Documenti per viaggiare a Lussemburgo

Per andare a Lussemburgo è sufficiente la carta di identità in corso di validità.

Lussemburgo informazioni turistiche

Valuta: EUR – Euro

Lingua: lussemburghese, francese, tedesco

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata italiana a Lussemburgo – Tel: +352 621 131 566 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

Cosa vedere nei dintorni di Lussemburgo

I luoghi insoliti da vedere a Lussemburgo

Scarica il taccuino di Lussemburgo

Porta sempre con te il taccuino di Lussemburgo dove potrai appuntare le tue visite, i luoghi preferiti e il programma di viaggio.

Per stampare correttamente il taccuino spunta l’opzione “Rifletti sul lato corto” nel menu “Stampa fronte-retro”.

Scarica GRATIS il taccuino di viaggio Registrati Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi

Scarica eBook Visualizza eBook

Scopri tutte le guide di viaggio delle capitali europee

Guida per un viaggio a Lussemburgo, la capitale del Lussemburgo

FAQ