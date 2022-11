Guida di Copenhagen, viaggio alla scoperta della capitale della Danimarca

Capitale della Danimarca, Copenhagen è una città moderna, funzionale e piacevole da visitare. Raccolta, facile da girare sia a piedi che in bicicletta, con tanti spazi verdi, è considerata una delle città più vivibili del mondo. Come diversi paesi del nord Europa, anche la Danimarca vive lunghe giornate di luce d’estate e poche ore durante l’inverno. Una condizione che colpisce molto i turisti che vivono nel centro e nel sud del continente.

Da sempre città a misura d’uomo negli ultimi anni i progetti urbanistici e non solo sono stati realizzati seguendo i più alti standard di ecosostenibilità e creando iniziative che riportino l’uomo vicino alla natura e ad uno stile di vita corretto. Un bellissimo esempio sono gli alberi da frutto piantati nei parchi della città dai quali tutti possono cogliere frutta come mele, mirtilli e more.

Non solo: monumenti storici, arte, cultura e design sono presenti in città con opere, palazzi ed esposizioni da non perdere.

Quando andare a Copenhagen: clima

Il clima è oceanico, con piogge frequenti in tutte le stagioni, ma con inverni non eccessivamente rigidi. In estate il clima è gradevole e difficilmente si superano in 20° durante il giorno. La sera le temperature scendono, anche in estate.

Cosa vedere a Copenhagen

La Sirenetta: situata al molo di Langelinje, la statua è il simbolo della città, conosciuto da tutto il mondo. È la rappresentazione dell’altrettanto famosa e omonima favola di Andersen, regalata alla città nel 1913 da Carl Jacobsenfiglio del fondatore del Birrificio Carlsberg. Negli anni molti sono stati i furti di alcune parti della statua e i danneggiamenti, ma la cura e la dedizione dei danesi hanno fatto sì che riprendesse sempre il suo aspetto originale per accogliere i visitatori di tutto il mondo.

Giardini di Tivoli: è il parco divertimenti della città, nato nel lontano 1843 e punto di incontro di giorno e di sera. Definire i giardini di Tivoli solo un parco divertimenti è però riduttivo. Qui oltre alle attrazioni per bambini e adulti, troverete un’atmosfera romantica, soprattutto la sera con i suoi bar e ristoranti, troverete natura e uno dei migliori esempi di ecosostenibilità. La cultura del riciclo, dell’utilizzo corretto di acqua ed energia elettrica fanno di questi giardini uno dei luoghi più green in Europa.

Christiania: nota anche come Città Libera di Christiania, è un quartiere della città, nato negli anni 70 quale luogo degli hippi e anarchici. Oggi è ancora una piccola città a sé con tutti i servizi dedicati, un’amministrazione comunale a parte, il proprio mercato, negozi e ristoranti. Un quartiere molto diverso dal resto della città senza contrasti politici.

Nyhavn: è il vecchio porto della città, affacciato sull’omonimo canale. Pittoresco, con le sue case tipiche, colorate e una in fianco all’altra, le barche attraccate e uno scenario da cartolina davvero suggestivo.

Come arrivare a Copenhagen

Per raggiungere Copenhagen dall’Italia sono disponibili diversi voli, sia con le compagnie di linea che con le compagnie low cost. La durata del volo è di circa 3 ore da Roma e 2 ore da Milano. L’aeroporto non è molto distante dal centro città ed è raggiungibile in metro o in treno cin circa un quarto d’ora.

Come spostarsi a Copenhagen

I mezzi pubblici sono numerosi, efficienti e coprono tutte le zone della città e della periferia: autobus, 2 linee di metropolitana, treni – quelli con la S sono per il centro città, e battelli. È possibile acquistare singoli biglietti o la card cumulativa.

Dove dormire a Copenhagen

Se scegliete in centro città avrete modo di effettuare la maggior parte delle vostre visite a piedi. Gli hotel non sono particolarmente economici ma, come in tutte le città, la scelta è vasta e per ogni tasca. Potrete però scegliere anche i quartieri più periferici, come il quartiere di quartiere di Vesterbro, e raggiungere comodamente il centro città con i mezzi pubblici.

Cosa mangiare a Copenhagen

Smørrebrød: sandwich aperti

Frikadeller: polpette cotte nella birra

Zuppe: vegetariane, vegane, di carne o di pesce

Documenti per viaggiare a Copenhagen

La Danimarca è parte della comunità Europea, dunque per entrare nel paese dall’Italia è sufficiente la carta di identità in corso di validità.

Copenhagen informazioni turistiche

Valuta: DKK – Corona danese

Lingua: danese, inglese

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 230V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia a Copenhagen – Tel: 0045-39626877 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

Cosa vedere nei dintorni di Copenhagen

I luoghi insoliti da vedere a Copenhagen

