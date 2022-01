Viaggi nel Mediterraneo: i più imperdibili del 2022

Non solo splendide spiagge lambite da acque cristalline: il Mediterraneo è un'area ricca di meraviglie, che siano naturali o create dall'uomo. Culla di antiche civiltà che hanno lasciato un segno indelebile in monumenti dal valore inestimabile, vanta un patrimonio architettonico e culturale che non ha eguali nel resto del mondo. E la sua natura incontaminata è qualcosa di incredibile, habitat di tante specie (animali e vegetali) tutte da scoprire. Ecco quali sono le mete per un viaggio indimenticabile, da organizzare per il 2022. (Nella foto, Malta)