Viaggi fuori stagione: 10 posti da visitare in Europa a novembre

Una vacanza fuori stagione è sempre un'ottima idea per godersi luoghi gettonati senza dover 'sgomitare' tra la folla. Li si può sentire quasi riprendere fiato dalla calca dell'estate oramai passata, mentre finalmente si lasciano attraversare e scoprire nel pieno del loro splendore. Tra i viaggi da regalarsi in autunno, suggeriamo una tappa nella città di Limoges, capitale della porcellana nella Francia sud-occidentale, dove ammirare la cattedrale gotica di Saint-Étienne, gli incantevoli giardini del vescovo con affaccio sul fiume Vienne e tante altre preziose attrazioni. Senza dubbio, uno dei 10 posti da visitare in Europa a novembre. (In foto, Limoges)