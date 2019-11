Vacanze di Natale al caldo: le mete migliori per trascorrere l’inverno al mare

Se non volete rassegnarvi all'arrivo della stagione fredda, delle nebbie invernali, delle temperature rigide e dei cieli nuvolosi, allora non vi resta che organizzare le vostre vacanze natalizie in un paradiso esotico dove il cielo è blu, la sabbia fine e il mare pronto ad accogliervi. Abbiamo selezionato per voi 10 mete da non perdere per rispolverare costume e occhiali da sole e godervi tuffi in acque cristalline e relax su spiagge bianchissime.