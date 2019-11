Settimana bianca, le stazioni sciistiche più spettacolari del mondo

L’inverno è alle porte, la neve già scende abbondante e gli amanti dello sci non vedono l’ora di cimentarsi nelle loro discese preferite. In Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le stazioni sciistiche, ma anche il resto del mondo regala piste mozzafiato. Scopriamo insieme alcune località assolutamente da non perdere per una settimana bianca unica.